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Bakan Yumaklı: "İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı"

"Bugün İzmir'de 22 yangın çıktı"

İZMİR - İzmir'de bugün toplam 22 yangının çıktığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. İlgili kişiler gözaltında" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına dair incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde çıkan yangınlarda hasar gören yerlerle alakalı, o illerin sakinlerine, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bugün Türkiye genelinde 30'u kırsal yani orman dışı yangını olmak üzere 44 adet yangın çıktı. Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili çok şükür ki gereken müdahaleler yapıldı ve onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Susurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlar şu an için herhangi bir tehditte bulunmuyor" diye konuştu.

"Menderes yangınında herhangi bir risk söz konusu değil"

İzmir Menderes ve Selçuk'ta başlayan yangınlarla ilgili de ekiplerin müdahalelerine devam ettiklerini aktaran Bakan Yumaklı, sözlerine şunları ekledi:

"Menderes'le ilgili enerji büyük ölçüde düşürülmüş durumda ama henüz kontrol altında değil. Selçuk'ta da 2 bölgede arkadaşlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. Herhangi bir risk söz konusu değil. Hem yerleşim yerleri açısından hem de diğer farklı konaklama tesisleri açısından. Ancak bu müdahaleler sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar."

"500'e yakın ekip müdahale ediyor"

Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 ekibin müdahalede bulunduğunu ifade eden Yumaklı, "Hava kararınca 3 adet gece görüş helikopterleriyle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın 2 bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar 2 yangın arasında değişti" ifadelerine yer verdi.

"Selçuk- Kuşadası yolu kapalı"

Herhangi bir tehlikenin söz konusu olmayıncaya kadar Selçuk-Kuşadası yolunun kapalı olacağına değinen Yumaklı, "Selçuk-Kuşadası yolu hali hazırda kapalı. Açılmasını açıklayacağız. Bugün İzmir'de 9'u orman 13'ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı. Ben burada gün içerisinde de yangın yönetim merkezimizden her birini çok yakından da takip ettik. Artık havaların ısınması ile alakalı çok üst seviyeye geldiğimiz bugünlerde mutlaka ama mutlaka çok daha tedbirli ve hassas davranılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"İlgili kişiler gözaltında"

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu da ifade ettiklerini söyleyen Yumaklı, "Bütün bunların basit tedbirlerle, bu hale gelmesini engellemek mümkün. Sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması ve nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta temmuz ve ağustos ayları 15 Eylül'e kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Bu yangınlardan biri hariç çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran ayında orman yangınları konusunda hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından hem ülkemizin kaynakları açısından yazık hem de şu ekosistemin içerisinde dünyayı ve hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık" diye vurguladı.

"Selçuk'ta 350 hektar Menderes'te 150 hektar alan yangından etkilendi"

Sözlerine devam eden Yumaklı, şunları da söyledi:

"İzmir'deki Selçuk'ta 350 hektar ve 150 hektar Menderes için yangından etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Etlenen alan demek tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğünü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak. Başta Valimiz olmak üzere ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Destek kuvvetlerini de talep ve hızlıca bize gönderdiler. Belediyeler onlar da bütün güçleriyle bu yangını söndürmek üzere destek veriyorlar."

Saat geçtikçe buradaki müdahalelerin pozitif yönde etkisini gösterdiğini anlatan Yumaklı, "Ancak biz burada 17-20 kilometre hızda bir rüzgarı konuşurken aslında darbeli rüzgar dediğimiz birdenbire şiddetini arttırması durumu da bizi tedbirli konuşmaya sevk ediyor" açıklamalarında bulundu.

"Ekiplerimizle birlikte olacağız"

Ekiplerin işlerini yapmalarını bekleyeceklerini aktaran Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Orman teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımızı, AFAD ve diğer kuruluşlarımızı bu tür olaylarda çok iyi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Şu anda orada canını dişine takmış oradaki bir ağacı bile kurtarmak için o alevin içerisine giren arkadaşlarımız var. Onların işlerini daha iyi yapmaları için buradayız. Onlarla birlikte olacağız."