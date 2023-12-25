Bakan Yumaklı, Ulusal Su Kurulu Toplantısı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Su verimliliği, içme suyu kalitesi ve sınıraşan sular konularında öneriler değerlendirilecek"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu Toplantısı'nda, "Su verimliliği seferberliğimiz ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Devamında su verimliliği, izleme ve envanter, içme suyu kalitesi ve sınıraşan sular konularında alt kurulların kurulması önerilerini değerlendirilmiş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu Toplantısı'na katıldı. Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımının temini için üst düzeyde koordinasyon ve iş birliği sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Su Kurulu ilk toplantısında su kaynaklarını kalite ve miktar açısından güvence altına alınması, sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirecek Su Kanunu taşkın afetine karşı direnci yükseltecek, can ve mal güvenliğini sağlayacak. Taşkın Kanunu hakkında gelinen aşama ile alakalı bilgilendirme yapıldı. Öte yandan, Su Verimliliği Seferberliği ile alakalı bilgilendirme yapılarak Su Verimliliği, İzleme ve Envanter, İçme Suyu Kalitesi ve sınıraşan sular konularında alt kurulların kurulması önerileri de gündeme alındı. Toplantıda Kurul'un aldığı kararların ise Cumhurbaşkanı onayına sunulacağı bilgisi verildi.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yumaklı, Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılgısıyla hareket edildiğini belirterek, su kaynaklarının sınırlı kaynaklar olduğunu ve her geçen azaldığına dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, yaşanan süreçte küresel ölçekte son derece yıkıcı bir iklim kriziyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz 5 yıl, son 170 yılın en sıcak dönemi olarak Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı. Artık Sibirya'da bile 38 dereceyi bulan sıcaklıkları görüyoruz. Geçmişte 10 yılda bir olan kuraklıklar, artık 5-6 yılda bir yaşandığını gözlemliyoruz. Son 50 yılda; sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı" diye konuştu.

"2030 yılına geldiğimizde su kaynaklarının ise yüzde 20 azalmasını bekliyoruz"

Türkiye genelinde yağışların yüzde 6 oranında azaldığını dile getiren Yumaklı, "Hatay'da yüzde 55, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer yüzde 40'a varan azalma gözlemlendi. Gelecek öngörülerine bakacak olursak; hiç de iç açıcı olmayan bir tablo önümüze çıkıyor. 2030 yılına geldiğimizde, yani sadece 6 yıl sonra; nüfusumuzun yüzde 10 artmasını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'deki yıllık kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının bin 313 metreküp olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, bu değere göre, uluslararası göstergeler ele alındığında Türkiye'nin su stresi altında olduğu ifade etti. Bakan Yumaklı, su kullanımının bu şekilde devam etmesi takdirinde 2030 yılında kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının bin metreküpün altına düşeceği açıkladı.

"Son 21 yılda yıllık sağlanan içme suyu miktarı 2 milyar metreküpten, 5.2 milyar metreküpe çıktı"

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son 21 yıldaki gelişmeleri açıklayan Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"10 bin 86 tesisi hizmete alarak, günümüz fiyatlarıyla 1 trilyon 265 milyar lira yatırım yaptık. Sulanan arazi miktarı 47.9 milyon dekardan 71 milyon dekara çıktı. Yıllık sağlanan içme suyu miktarı 2 milyar metreküpten 5.2 milyar metreküpe çıktı. Toplulaştırılan arazi miktarı 4.5 milyon dekardan 72.7 milyon dekara çıktı. Baraj sayısı 276'dan bin 18'e, gölet ve bent sayısı 228'den 726'ya, hidroelektrik santral sayısı 125'ten 750'ye, taşkın koruma tesis sayısı 5 bin 18'den 10 bin 697'ye ve basınçlı sulama sistemlerinin kullanılma oranını yüzde 6'dan yüzde 33'e çıkardık."

"Ulusal Su Kurulu; su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak"

Suyun, çok sayıda sektörü ilgilendiren yatay bir sektör olduğunu, su yönetimi konusunda karar alma mekanizmaları üst düzey kurullar marifetiyle yürütülmesi gerektiğini dile getiren Bakan Yumaklı, "Bu anlayışın ülkemizde de hayata geçirilmesi maksadıyla benim başkanlığımda, suyla ilgili bütün Bakanlıkların bakan yardımcılarının üye olduğu üst düzeyde temsiliyeti olan Ulusal Su Kurulu teşekkül etmiştir. Ulusal Su Kurulu; su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirleyecek. Havza Ölçekli Yönetim Planlarının uygulanmasına yönelik kararlar alacak. Su yatırımlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar alacak. Su tahsisinde arz ve talep dengesini sağlamak ve sektörel su tahsisleri konularında karar alacak. Ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını onaylamak gibi yetkilere sahip bir kurul olarak oluşturulmuştur" açıklamasında bulundu.

"Su verimliliği, içme suyu kalitesi ve sınıraşan sular konularında öneriler değerlendirilecek"

Bakan Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun ilk toplantısında, su kaynaklarını kalite ve miktar açısından güvence altına alacak Su Kanunu ve taşkın afetine karşı direncini yükseltecek Taşkın Kanunu ile alakalı gelinen aşamayı sunacaklarını ifade ederek, "Su Verimliliği Seferberliğimiz ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Devamında su verimliliği, izleme ve envanter, içme suyu kalitesi ve sınıraşan sular konularında Alt Kurulların kurulması önerilerini değerlendirilmiş olacak. Daha sonra Havza Ölçekli yönetim planları ve havzalarımızda öne çıkan sorunlar ile Sakarya Nehir Havzası Yönetim Planı ve Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planlarının onaylanması hususlarını değerlendireceğiz. Son olarak Bakanlığımızın nitrata hassas bölgelere ilişkin önerisi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Yayılı Kirlilikle Mücadele konusundaki önerilerini değerlendirmeye alacağız" şeklinde konuştu.

Toplantı, bilgilendirme ve önerilerin sunumunun yapılması çerçevesinde basına kapalı olarak devam etti.