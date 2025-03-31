Bakanlıktan Adıyamanlı depremzede vatandaşlar ve çocuklara bayram hediyesi

Çocuklar doyasıya eğlendi

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle Adıyaman'daki depremzedelere moral vermek amacıyla düzenlediği çeşitli etkinliklerle hediyeler dağıttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bayram coşkusunu yaşatmak için kalıcı deprem konutlarının bulunduğu alanda etkinlik düzenledi. Adıyaman merkez Örenli mevkiinde düzenlenen etkinlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri konutlardaki dairelerin kapılarını tek tek çalarak depremzede ailelerin bayramlarını kutladı. Lokum ve kolonyaların da hediye edildiği bayram ziyaretinde depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un selamları da iletildi. Ziyaretler karşısında oldukça mutlu olduklarını dile getiren depremzedeler emeği geçen herkese teşekkür etti.

Depremzede çocuklara bayram hediyesi

Bayram ziyaretlerinin yanı sıra depremzede çocuklar için de binaların bahçelerinde maskotlar tarafından gösteriler yapılarak çeşitli oyunlar oynandı. Çocuklara ise bir birinden farklı ve güzel hediyeler dağıtıldı. Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren depremzede vatandaşlardan Turgut Doğan, "Depremde çok zorlu süreçler geçirdik. Kayıplarımız var, Allah hepsine rahmet eylesin, kalanlara da sabırlar ihsan eylesin. Şuanda da çok şükür devletimizin bizlere sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı bizler artık rahat etmekteyiz. Şimdi bayramları birazcık daha eski bayramlar tadında yaşamaya başladık" dedi.

"Çok şükür bu bayram evlerimizdeyiz"

Depremzede vatandaşlardan Ayşe Doğan ise, "Çok şükür bu bayram evlerimizdeyiz. Çok mutluyuz, Rabbim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Bakanımız Murat Kurum'dan, Selçuk Bayraktar'dan razı olsun. Bizler Baykar konutlarında oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası oldukça konforlu ve çok güzel. Bugün Cumhurbaşkanımızın selamını getirdiler. Çok teşekkür ederiz bizler de onlara selamlar söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin Koordinatörü Erol Canbaz ise, "Biz bir aydır Adıyaman'dayız. Adıyaman'da yaklaşık 4 bin, 5 bin günlük potansiyeli olan misafir ağırladık. Bugün kalıcı konutlardaki dostlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın kapılarını çalalım dedik, onların bayramlarını kutlamak istedik, çok da güzel oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanımız Murat Kurum'un selamlarını getirdik, bayramlarını kutladık. Kapıları çaldık bayramlaştık, çok da güzel oldu. Bayramlaşmak iyidir, sünnettir" diye konuştu.