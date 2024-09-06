Balık Sezonu: Palamut Bol, Hamsi Kıt

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Balık sezonu başladı, palamudun çokluğu dikkat çekti

Balık sezonu açıldı, esnaf balık bolluğunun sebebin Rusya- Ukrayna savaşı olarak gördü

ANKARA - Balık sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Palamut denizlerden en çok çıkan balık olarak tezgahlardaki yerini aldı.

Balık sezonunun başlamasıyla Ankara'da tezgahlar balıklarla doldu. Palamut tezgahlarda en çok bulunan balık olurken, balıkçılar bu sene hamsi kıtlığı olacağını söyledi. Palamut tezgahlarda 75 liradan alıcı bulurken istavrit ve mezgit ise kilosu 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

"Ankara denize uzak olduğu için insanlar İstanbul balıklarını daha taze zannediyor"

Palamut akını olduğunu ve sezonun başında palamut çokluğu yaşandığı takdirde sene boyu bolca palamut çıkacağını dile getiren balıkçı Cahit Aytaç, "Palamut çok olunca fiyatlar da düşer. Bir palamut şu anda 600-700 gram ve biz 75 liraya satıyoruz. 3 tanesi 2 kilogram geliyor, 2 kilogramını 200 liraya satıyoruz. 1 kilo etin 500 lira olduğunu düşününce balık çok ucuz şu anda. Palamut çok çıktığı için diğer balıkların da fiyatı düşüyor. Diğer balıklara talep olmadığı ve palamuda yoğunluk verildiği için ister istemez onların da fiyatı düşüyor. Ankara denize uzak olduğu için insanlar İstanbul balıklarını daha taze zannediyor. İstanbul'un 1 tarafı deniz Ankara'nın 4 tarafı deniz. Ankara'ya 4 denizden de balık geliyor" diye konuştu.

"Balığın bolluğu Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor"

Geçen sene kıtlık yaşanırken, bu sene palamut bolluğu yaşandığını söyleyen Yusuf Ercan ise, "Bilinçli avlanma olursa her sene bol olur. Bilinçsiz avlanma olursa balık her zaman kıt olur. Kemiği kılçığı olmadığı için çocuklar rahatça yiyor. Bilinçli avlanma için denetleme olması lazım. Gemilerde devlet memurlarının denetlemesi lazım. Memurlar denetlemezse denizlerimizde 2-3 sene sonra balık çıkmaz. Palamudun standardı 35 santimetredir. Palamut bu sene iyi çıktı, 10 güne kadar tanesi 1 kilograma yaklaşır. Bu sene hamsi olmaz. Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene hamside kıtlık olur. Balığın bolluğu Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor. Rus balıkçılar avlanamadığı için balık bizim sularımıza geliyor. Yağış da çok olursa balık daha da çok olur" şeklinde konuştu.

"Palamut çok olduğu zaman hamsiyi mahvediyor"

İlerleyen günlerde yağmur yağarsa palamudun tanesinin 50 liraya düşebileceğini ileri süren balıkçılardan Faruk Özdemir ise, "Kırmızı ete göre bu sene daha çok balık yenilecek. Balık hem çok geliyor hem de ucuz. Palamut çok olduğu zaman hamsiyi mahvediyor. 2 ay sonra belki hiç hamsi olmayabilir. Hamsi azaldığı zaman yasa devreye giriyor ve yasanın devreye girmesi iyi bir şey çünkü yasa olmazsa hamsinin soyu biter. Bir sene hamsi çok olurken diğer sene palamut çok olur. Hamsi pahalı olur, 200-250 lira arasında değişir" ifadelerini kullandı.