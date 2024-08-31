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Balıkçılar "vira bismillah" dedi

DÜZCE - Balık sezonunun başlaması ile birlikte Düzceli balıkçılar Karadeniz'e açılarak "vira bismillah" dedi.

15 Nisan itibari ile sona eren Balık avlanma sezonu 1 Eylül itibari ile yeniden başlayacak olması sebebi ile Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar törenle denize açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte birçok protokol üyesinin de katıldığı su ürünleri av sezonu açılış töreninde katılımcılara balık ekmek dağıtıldı. Sezonun hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Öztürk, "Bende sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bol bereketli bir sezon geçirmesini sağlasın inşallah. Geleneksel kıyı balıkçılığının Akçakoca'da geliştirilmesi için hep beraber el ele birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Sofralarımız şenlenecek"

Balıkçılık sezonun hayırlı olmasını dileyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, "15 Nisan'da başlayan su ürünleri avlanma yasağı 1 Eylül itibari ile büyük bir coşku ile başlıyor. Sofralarımız şenlenecek ve bereketli olacak. Heyecan ile mutluluk ile denizlerde ki bereketin önce tezgahlara sonra sofralarımıza yansımasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından horon gösterileri yapıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, minik Asaf Yiğit ile horon oynamasının ardından dualarla balıkçılar Karadeniz'e açıldı.