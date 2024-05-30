Başakşehir'de gençler için istihdam ve staj fuarı - Son Dakika
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Genel

Başakşehir'de gençler için istihdam ve staj fuarı

Başakşehir Belediyesi, MÜSİAD ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Başakşehir'de yaşayan gençler için Genç İstihdam ve Staj Fuarı düzenlendi. Gençlere istihdam ve staj olanağı sunan fuarın açılışına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Gençlerimiz gelecek kariyerlerini şimdiden başlatmış olacak' dedi.

30.05.2024 20:05
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Başakşehir'de gençler için istihdam ve staj fuarı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, MÜSİAD ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Başakşehir'de yaşayan gençler için Genç İstihdam ve Staj Fuarı düzenlendi. Gençlere istihdam ve staj olanağı sunan fuarın açılışına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençlerimiz gelecek kariyerlerini şimdiden başlatmış olacak" dedi.

Başakşehir Belediyesi gençlerin hayatlarına 360 derece dokunmaya devam ediyor. Kültür, sanat, teknoloji ve eğitim gibi konularda çok önemli çalışmalara imza atılırken gençlerin istihdam ve kariyer planlamaları da unutulmadı. Bu kapsamda Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Başakşehir Belediyesi'nde Genç İstihdam ve Staj Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda yetenekli gençler, iş dünyasından önemli firmalar ve iş insanlarıyla bir araya gelerek çeşitli fırsatlar yakaladı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cihad Terzioğlu ve birçok iş insanı, öğrenci, kurum ve kuruluş katılım sağladı.

"Gençlerimiz gelecek kariyerlerini şimdiden başlatmış olacaklar"

Şehir Sanat'ta gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Hem gençlerimizi hem de firma sahiplerini bu fuarımız ile buluşturmuş olacağız. Geçtiğimiz yıl bu fuar başarı ile gerçekleştirdik. Bu yıl yenisini düzenliyoruz ve bunu her yıl yapmayı planlıyoruz. Buradaki amacımız gençlerimizin doğru firmalar ve bir çok alternatif ile tanışmasıdır. Aynı zamanda firma sahibi olan ve istediği personele ulaşamayanları da doğru gençler ile buluşturmak istiyoruz. Gençlerin kariyerleri için bir çok fırsat oluşturuyoruz. İhtiyacı olan firmalar gençler ile buluşup görüşebilecekler. Gençlerimiz gelecek kariyerlerini şimdiden başlatmış olacaklar. Çalışan personellerin mesleki anlamda gelişimlerinin sağlanacağı alanların ülkemizde yetersiz olduğunu biliyoruz. Bizim düzenlediğimiz bu fuar ile gençlerimiz yetişmiş personel olarak iş hayatlarına başlayabilecekler" dedi.

"Katıldığım fuarda bana iş teklifleri gelmişti"

Geçen yıl düzenlenen etkinliğe katıldığının altını çizen lise son sınıf öğrencisi Ceyda Doğan, "Katıldığım fuarda bana iş teklifleri gelmişti. Bizim için çok yararlı bir fuar. İş hayatına erken katılmak çok güzel, diplomanın artık o kadar işe yaradığını düşünmüyorum. Artık işe deneyimle alıyorlar. Ben kimyager olmak istiyorum, şuanda bir kimyager firmasında staj yapıyorum" diye konuştu.

"Lise son sınıf öğrencileri genelde staj yapmakta zorlanıyor"

Lise son sınıf öğrencisi Eren Doğan, "Çok güzel bir etkinlik. Çünkü lise son sınıf öğrencileri genelde staj yapmakta zorlanıyor. Burada bir çok farklı iş yerlerine ait stantlarının olması gerekli ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de hukuk fakültesini kazanmak için çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başakşehir'de gençler için istihdam ve staj fuarı - Son Dakika

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