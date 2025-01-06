Başhan Köyü'ne 13 Milyona Modern Cami - Son Dakika
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Başhan Köyü'ne 13 Milyona Modern Cami

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Bitlis'in Başhan Köyü'nde, halkın dayanışmasıyla 13 milyon liraya modern bir cami inşa edildi.

06.01.2025 09:51
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Köye 13 milyon liraya modern cami

Vatandaşlardan toplanan paralarla Başhan köyüne modern bir cami yapıldı

Kimisi bileziğini kimisi yüzüğünü kimisi ise çeyrek altınını bağışladı

BİTLİS – Bitlis'in Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği tarafından 5 ay önce yapımına başlanan cami için kimisi bileziğini kimisi yüzüğünü kimisi ise çeyrek altınını bağışlayarak tamamlanmasını sağladı.

Caminin yapım aşamasında Bitlis halkı büyük bir dayanışma örneği göstererek, toplanan yaklaşık 13 milyon liraya köye modern bir cami yapılarak ibadete açıldı. Caminin hemen yanından geçen otoyolda bulunan trafik ışıklarına Bitlis Valiliği resmi izniyle bırakılan yardım kutularından 6 milyon lira para toplandı. Yardım kutuları açan dernek yetkilileri, Türk lirası ve dövizin yanı sıra bilezik, yüzük ve çeyrek altın gibi bağışların yapıldığını da gördüklerini belirttiler. Geçtiğimiz Regaip Kandili'nde ibadete açılan caminin borcu ve azda olsa bazı eksiklilerinden dolayı trafik ışıklarına bırakılan yardım kutuları kaldırılmadı.

Cami İmamı Erkan Kaplan, 5 ay önce caminin temelini attıklarını belirterek, "Bu süre içinde camimizi faaliyete soktuk. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bitlis halkımız bir dayanışma örneği göstermiştir. Cemaatimiz ve cami derneğimiz bu konuda öncülük etti. Kısa sürede camimizi faaliyete soktuk. Gerek bayanlar olsun gerekse Bitlis halkımız olsun altınıyla parasıyla maddi ve manevi her türlü katkıları sağladılar. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği Başkanı Metin Öziş ise haberleri olmadan camiye beton ve şiş yardımında da bulunulduğunu söyledi. Öziş, "5 ay içinde bu camiyi vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle ibadete açtık. Bitlis Valiliğimizin onayı ile yola bıraktığımız yardım kutularından 6 milyon lira para topladık. Hiç haberimiz olmadan hayırseverlerin desteği ile çimento, beton ve şiş getirildi. Çok şükür Regaip Kandili'nde burayı ibadete açtık. Sadece Başhan köyü olarak değil herkesin ihtiyacı olan bir cami yaptırdık. Allah herkesten razı olsun. Bıraktığımız kutulara sağ olsun bayanlarımız tarafından bilezik, çeyrek altın ve yüzükler bile atılmıştı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bitlis, Cami, Son Dakika

Son Dakika Genel Başhan Köyü'ne 13 Milyona Modern Cami - Son Dakika

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