Bayrak Sevgisiyle Duygulandırdı - Son Dakika
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Bayrak Sevgisiyle Duygulandırdı

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Ayşe Şahin, polis helikopterine bayrak sallayarak vatan sevgisini gösterdi, polis ziyaret etti.

07.04.2025 10:05
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Polis helikopterine bayrak sallayan Şahin: "Ağlaya ağlaya içeri girdim, çok duygulandım

Ayşe teyzenin vatan, bayrak sevgisi karşılıksız kalmadı

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde bayram tatili denetimlerinde polis helikopterine bayrak sallayıp selam veren 67 yaşındaki Ayşe Şahin'i polis ekipleri evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şahin, "Bayrağımı aldım, salladım. Onlar da helikopterle siren çalıp selam verdiler. Ağlaya ağlaya içeri girdim. Çok duygulandım" diye konuştu.

Muğla'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince Polis ve Jandarma trafik ekipleri havadan ve karadan vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için denetimi gerçekleştirdi. Bayram tatilinin son günlerinde havadan trafik denetimi gerçekleştiren helikopterdeki polis ekiplerini gören Ula ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ayşe Şahin, ekipleri Türk Bayrağı ile selamlamıştı. Bu anlamlı davranış, Emniyet teşkilatı tarafından karşılıksız bırakılmadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, polis helikopterine Türk bayrağı ile selam veren Ayşe Şahin'i evinde ziyaret ederek teşekkürlerini iletti ve küçük bir hediye verdi. Ziyaret esnasında duygusal anlar yaşanırken, Şahin, yaşadığı anları anlattı.

"Bayrak tek, devlet tek, millet tek"

Türk Bayrağı ile havada denetim yapan polis ekiplerini selamladığı anı anlatan Ayşe Şahin, "Bayram çok güzel dedim. Vatanımın, milletimin tek bayrak, tek devlet, tek millet olduğunu söyledim. Baktım polis helikopterim geçiyor, dedim ki bunlar bizim can güvenliğimizi sağlıyor, ben de bunların bayramını kutlayayım istedim. Bayrağımı aldım, salladım. Onlar da helikopterle siren çalıp selam verdiler. Ağlaya ağlaya içeri girdim. Çok duygulandım. 10 Nisan'da Polis Teşkilatının bayramı var, onu da kutluyorum. Ömrüm yettikçe Kara Fatmalar gibi üç bayram da kutlarım, dört bayram da kutlarım. Vatanım sağ olsun, milletim sağ olsun, Cumhurbaşkanım sağ olsun, Türkiye'm sağ olsun" dedi.

Helikopterlere ve uçaklara da her zaman dua ettiğini belirten Şahin, "Burada dağın başında, kolu komşu yok. Baktım polis helikopteri, dedim bunlar bizim güvenliğimizi sağlıyor. Ben de 'bunları mutlu edeyim' dedim. Bayrağımı aldım, gururla öptüm, başımın üstüne koydum, salladım. Sirenle selam verdiklerinde daha da duygulandım, ağladım. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"Vatanını seven bir teyzemiz"

Ziyaret esnasında açıklama yapan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Adil Haçan ise "Malumunuz bayram tedbirleri kapsamında ülkenin her noktasında olduğu gibi Muğla'mızda da trafik kazalarının en aza indirilmesi adına karadan ve havadan denetimler gerçekleştirdik. Bu denetimler esnasında tatlı enstantanelerle karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de Ulalı teyzemiz oldu. Helikopterdeki arkadaşlarımız Ayşe teyzemizin bayrak salladığını gördü. 'Vatanını, milletini, polisini seven bir teyzemiz. Bizim için değerlidir' dedik. Hem bir ziyaret edelim, hem tanışalım istedik. Emniyet Teşkilatımız adına küçük bir hediye takdim ettik. Bize bu anlamlı ve mutlu anı yaşattığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz "dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Şahin, Güvenlik, 3-sayfa, Muğla, Polis, Genel, Yaşam, Ula, Son Dakika

Son Dakika Genel Bayrak Sevgisiyle Duygulandırdı - Son Dakika

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