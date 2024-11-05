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Bergama'da yeni sezon zeytin hasadı başladı

İZMİR - Bergama ilçesinde zeytin ve zeytin yağı sezonun açılışında konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Sektör bir rekora hazırlanıyor. Rekolte tahmin çalışması sonucuna göre 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz" dedi.

İTB ve Bergama Ticaret Odası iş birliğinde, Bergama Belediyesi desteğiyle yeni sezon zeytin ve zeytin yağı sezon açılışı töreni yapıldı. Tören öncesi zeytin hasadı yapılarak sezon açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Emel Ürper, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat'ın yanı sıra zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcileri katıldı.

" Zeytin, bu topraklarda hep bolluğun bereketin simgesi olmuştur."

İTB Başkanı Işınsu Kestelli yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezon açılışımızı dünyanın en bereketli topraklarında, Bakırçay Havzamızda gerçekleştiriyoruz. Zeytin, bu topraklarda hep bolluğun ve bereketin simgesi olmuştur. Varlığıyla hayatımıza zenginlik katmıştır. Verdiği huzurla, gölgesinde yaşayan herkese barışın yüceliğini anlatmıştır. Kalıcı olmanın önemini hatırlatmıştır. Zeytin çürüyüp ölse bile sürgün verilerek yeniden dirilen bir ağaçtır. Hayat ağacıdır. Mitolojide de ölümsüzlüğün simgesi olarak yer alır. Medeniyetlerin besleyici kaynağı, sağlığın da anahtarıdır." dedi.

"Geçtiğimiz yıl ortalama bir sezon yaşasak da 2022 yılında tarihin en yüksek üretim seviyelerine ulaşmıştık. Bu sezon ise sektör, yeni bir rekora hazırlanıyor." diyen Kestelli, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde açıklanan rekolte tahmin çalışması sonucuna göre 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabiliriz. Ancak, önceliğimizin rakamsal büyüklüklere ulaşmaktan ziyade verimliliğimizi ve kalite standartlarımızı yükseltmek, markalaşma çalışmalarına ağırlık vermek ve sürdürülebilir zeytin uygulamalarını benimsemek olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Coğrafi işaret müraacatı yaptık; bölgemiz için istekli ve hevesliyiz"

BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat, yeni sezonunun hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunarak şöyle devam etti: "Zeytinle ilgili ilk serüvenimiz 2023 yılının nisan ayında, odamızda düzenlenen ilk toplantıyla başladı. Bu durumla ilgili bir hayalim vardı; özellikle dışarıdan gelen insanların alabilmesi amacıyla ilçemizde ve çevre ilçelerde zeytin dükkanlarının olmasıydı. Bu hayalim elbette devam ediyor. Bunun çalışmalarını hep birlikte yapıyoruz. Bu etkinlik belki işin görünen kısmı ancak odamızda bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mesela coğrafi işaret müracaatı yaptık. İnşallah coğrafi işareti aldıktan sonra diğer bölgelerimizde olduğu gibi AB coğrafi işaretleri de alırız. Bu konuda heyecanlı ve istekliyiz, hevesliyiz. Bununla birlikte bölgemizin tanıtımına da katkıda bulunmak istiyoruz."

"En önemli yağlık zeytin üretim merkezlerinden birisiyiz"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bergama'nın Türkiye'deki en önemli yağlık zeytin üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreç içerisinde bakanlığımızın uygulamış olduğu yeni tarım politikaları çerçevesinde üretimin planlı olması, suyun merkezi olarak tarımın oluşturulması konusunda da yine her zaman olduğu gibi hem sivil toplum örgütlerinin hem üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çok önemli üç tane havzanın üzerinde bulunan bir şehirdeyiz. Kadim bir bitkiye sahibiz. Zeytin, yüksek ve eğimli alanlarda yaşamayı seviyor. O yüzden taban arazilerde zeytini çok da fazla kullanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Suyun merkezi olarak üretimin ne kadar önemli olduğunu içinde bulunduğumuz kasım ayında da almadığımız yağışlarla daha da iyi anlıyoruz. Suya göre ihtiyaçlarımızı belirleyip ihtiyaçlarımıza göre de önümüzdeki süre içerisinde planlarımızı yapacağız" dedi.

66 bin dekarlık alanda zeytin hasadı

Bergama Kaymakamı Avni Oral, ilçede kayıtlı 66 bin dekarlık alanda zeytin hasadı yapıldığını açıklayarak, bu alanda yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacı bulunduğunu kaydetti. Oral, " Kınık, Bergama'yı, Aliağa'yı değerlendirdiğimiz zaman aslında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu da görebiliyoruz. Ancak zeytinin katma değeri yüksek bir ürün olarak pazarlanmasına yönelik de ilçemizde eksikliklerin mevcut olduğunu değerlendiriyoruz. Yeterli tesiste ve örgütlenmede olmadığınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Zeytin tarımında kooperatifleşme ve şirketleşme çok önemli bir yer almaktadır. Bölgemizde bu alanda faaliyette bulunan kurumsal yapılar yeterli değildir. Bu yönde kurulacak kooperatifler, işletmelerin varlığı bölge ve Bergama zeytininin ve zeytinyağının bir marka olarak ortaya çıkmasına, ambalajlı ürüne dönüştürülmesine ve üretimde bulunan çiftçilerimize katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir" dedi.

Tören sonunda, zeytinyağı tadımı yapıldı. Kaliteli zeytinyağı ile kusurlu zeytinyağı arasındaki farklar gözlemlendi.