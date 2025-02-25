Beylikdüzü Belediyesi, Kuzey Makedonya Belediyeleri ile Kardeş Belediye Protokolü İmzaladı

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Beylikdüzü Belediyesi, Makedonski Brod ve Manastır Belediyeleri ile kardeş belediye protokolü imzaladı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ile Makedonski Brod ve Manastır şehirleri arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Beylikdüzü Belediyesi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Manastır ve Makedonski Brod belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan program ile imzalandı. Törene, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Makedonski Brod Belediye Başkanı Zarko Risteski, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski, Kuzey Makedonya Başkonsolosu İdris Fazlioski, Makedonya Genel Koordinatörü Serkan Coşkun ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, imza töreninin ardından Makedonya Başkonsolosu ve Belediye başkanlarına hediyeler takdim etti.

"Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 Milyar Dolara ulaştı"

Kuzey Makedonya Başkonsolosu İrdis Fazlioski, iki ülke arasındaki ticaret hacmine de vurgu yaparak, "Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Beylikdüzü Belediyesine ve Mehmet Murat Çalık başkana şükranlarımı sunuyorum. Her iki taraf için faydalı iş birliğimizin daha da güçlenmesi için başarılı bir platform olacağına inanıyorum. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik iş birliği her iki tarafında ön görülen hedeflerini aşma potansiyeline sahip olan ticaretin büyümesindeki artış eğilimi ile karakterize edilmektedir. Geçen yıl iki ülke arasında toplam ticaret hacmi neredeyse 1 Milyar Dolara ulaştı. Ancak her iki ülkenin şirketlerinde halen kullanılmayan bir potansiyel var. Şu an Kuzey Makedonya'da 2 binin üzerinde Türk şirketleri kayıtlı olarak farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Makedonya'ya gelen yabancı ziyaretçiler arasında Türk turistler ilk sırada yer almıştır. Buna ek olarak çok sayıda vatandaşımız, Türkiye'ye özellikle de genel olarak İstanbul ve Marmara bölgesini ziyaret etmektedirler. Bununla birlikte iki ülkenin belediyeler arasındaki iş birliği son dönemde yüksek bir seviyeye ulaşmıştır" dedi.

"Şehirlerimiz arasındaki işbirliğini, Atatürk'ün o yıllarda yaptığı gibi geleceğe uzanan bir köprü olarak görüyoruz"

Protokol töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün burada Beylikdüzü Belediyesi olarak Kuzey Makedonya'nın güzel şehirleri Manastır ve Makedonski Brod ile kardeş belediye protokolü imzalamak için bir araya gelmekten büyük bir onu duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizleri kentimizde ağırladığımız bugünler eminim kentlerimiz ve kültürel bağlarımız için çok önemli günlerin başlangıcı olacak. Çok iyi biliyoruz ki Manastır, balkanların kültürel ve siyasi tarihinde çok önemli bir yer tutan şehirlerinden bir tanesidir. Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinde geçirmiş olduğu yıllar, onun siyasi ve sosyal bilincinin şekillendiği geleceğe dair büyük sorular sormaya başladığı dönemdir. Onun bu okuldan edindiği bilgi, disiplin, vizyon Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine taşımak hedefinin temel taşlarından birisi olmuştur. Bugün bizde Beylikdüzü olarak hem Manastır hem de Makedonski Brod ile kardeş şehir olurken bu ruhu yaşatmak istiyoruz. Gençlerimizin dünyayı sorgulamasını istiyoruz. Gençlerimiz üretsin istiyoruz. Geleceğe şekil versin istiyoruz. Bu yeni köprüleri emin olun gençlerimiz için kuruyoruz. Tıpkı Atatürk'ün o yıllarda yaptığı gibi şehirlerimiz arasında dostluk ve iş birliğinin bugünden geleceğe uzanan bir köprü olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Tarihte bizim temellerimiz vardır"

İş birliği ile ilgili konuşan Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski, "Bizim dostluğumuz, bizim beraberliğimiz tesadüfi değildir. Bir tarihin bir hafızanın devamıdır. Tarihte bizim temellerimiz vardır. Manastır Bursa ile bazı ilişkiler geliştirmektedir. Aramızdaki protokoller mevcuttur. Özellikle ekonomi açısından. Çok önemli işbirliği mevcuttur. İzmir'de de beraber iş birliğimiz vardır. Hem Makedonya'da hem Türkiye'de ortak işler yapıyoruz. İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokolde bizim kardeşliğimiz aynı anda yeni işbirliği hem kültür hem ekonomi açısından. Bugün resmi bir gündür. Bundan sonra yeni adımlar atacağız. Her ilki şehir için bunlar çok önemli olacak. Hayırlı olsun işbirliğimiz daimi olsun" diye konuştu.

"İki belediye arasındaki iş birliği için çok mutluyum"

İş birliğinden çok mutlu olduğunu dile getiren Makedonski Brod Belediye Başkanı Zarko Risteski ise, "Bizim için çok önemli böyle bir tarihi anda bunmak. Biz turizme, enerjiye çok önem veriyoruz. Çok mutluyum ki bu protokolü imzalamak üzereyiz. İki belediye arasındaki iş birliği için çok mutluyum. Bizim iş birliğimiz daimi olsun. Hayırlı olsun" dedi.