Beyoğlu'nda 'Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı' Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Beyoğlu'nda 'Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı' Paneli Düzenlendi

Beyoğlu Belediyesi, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde 'Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı' adlı panel düzenleyerek, Beyoğlu'nun basın tarihini ve önemli toplumsal olayları ele aldı. Panelde konuşan Başkan İnan Güney, doğru gazeteciliğin önemine vurgu yaptı.

21.10.2024 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda "Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı" paneli düzenlendi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde "Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı" paneli düzenledi. Babıali kökenli usta gazetecilerin konuk olduğu panelde, Beyoğlu'nun basın tarihindeki yeri ve yaşanan önemli toplumsal olaylar tüm yönleriyle ele alındı. Panelde konuşan Başkan İnan Güney, "Her zaman doğru haberin ve doğru gazeteciliğin yanında olacağız. Bizim buna hasretimiz ve özlemimiz var" dedi.

Türkiye'nin basın tarihinde toplumsal olayların ve eylemlerin medyada en çok yankı bulduğu bölgelerden birisi olan Beyoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla özel bir panele ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu'nun basın tarihindeki bu önemli mirası ele almak amacıyla düzenlenen "Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı" paneli Metrohan'da gerçekleştirildi. Moderatörlüğü deneyimli gazeteci Nazım Alpman'ın yaptığı panele Gazeteci Yazar Altan Öymen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ve Gazeteci Namık Koçak konuk oldu.

"Her zaman doğru haberin, doğru gazeteciliğin yanında olacağız"

Panelin açılış konuşmasını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptı. Basının, toplumun ve demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirten Başkan İnan Güney, "Doğru habere ulaşan toplumun daha özgür hareket edebileceğini ve dolayısıyla da toplumun doğru haberlere ulaşma kanalları olarak görüyoruz biz gazetecileri ve gazeteciliği. Halktan ve haktan yana olan tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman doğru haberin, doğru habercinin, doğru gazeteciliğin yanında olacağız. Bizim buna hasretimiz ve özlemimiz de var" dedi.

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Gazeteciler Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, İnan Güney, Beyoğlu, Eğitim, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Beyoğlu'nda 'Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı' Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
16:27 Kimsenin ağzını bıçak açmıyor FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 07:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 'Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı' Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.