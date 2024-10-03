Boğaz'da Gemiler Çarpıştı - Son Dakika
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Boğaz'da Gemiler Çarpıştı

Üsküdar açıklarında iki gemi çarpıştı, maddi hasar meydana geldi, gemiler çekiliyor.

03.10.2024 20:22
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Boğazdaki gemi kazasına ilişkin Bakanlıktan açıklama: "Gemilerde maddi hasar meydana geldi"

İSTANBUL - Üsküdar açıklarında Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki 'AYED 1' isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki 'BUNUN ACE' isimli dökme yük gemisi çarpıştı. Gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı. Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki 'AYED-1' isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki 'BUNUN ACE' isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

Bakanlıktan açıklama: "Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecek"

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Boğaz'da Gemiler Çarpıştı - Son Dakika

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