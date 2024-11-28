Bolu'dan 7 Yöreyle Renkli Gösteri - Son Dakika
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Genel

Bolu'dan 7 Yöreyle Renkli Gösteri

Bolu'da öğretmenler halk oyunlarıyla 7 bölgeden farklı kültürleri sahneye taşıdı.

28.11.2024 19:05
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Bolu'nun öğretmenlerinden muhteşem gösteri

7 bölgeden 7 yöre çalışması

BOLU - Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan halk oyunları topluluğu muhteşem gösterilere sahne oldu. Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerin çalışmasına zeybek oynayarak destek verdi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenler halk oyunları topluluğu kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışması ile kurulan öğretmenler halk oyunları topluluğunda başlangıçta 150 öğretmen start aldı. Proje kapsamında Türkiye'nin tüm yörelerine ait halk oyunlarının sahneye konması hedefleniyor. 7 bölgeden 7 yöre çalışması ile öğretmenler hem sosyal aktivite fırsatı buluyor hem de Anadolu'nun halk oyunları kültürünü başta kendi öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Özel hazırlanan kutlama videosu için kostümlerini giyen öğretmenler hünerlerini sergiledi. Farklı okullardan 50 öğretmenin katılımı ile hazırlanan videoda öğretmenler Bolu yöresi, Ankara yöresi, Gaziantep yöresi, Van yöresi, Antalya yöresi, Aydın yöresi, Kırklareli yöresi oyunlarını oynadı. Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü de zeybek oynayarak öğretmenlerin çalışmasına destek oldu.

"7 farklı bölgesinin 7 farklı rengini halk oyunları yoluyla işleme fırsatı bulduk"

Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, halk oyunları topluluğuna öğretmenlerden yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, "Gösterdikleri ilgi için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bolumuzun doğal ve kültürel mekanlarında ülkemizin 7 farklı bölgesinin 7 farklı rengini halk oyunları yoluyla işleme fırsatı bulduk. Amacımız öğretmenler olarak öğrencilerimize öncelikle rol model olabilmek. Öğrencilerimizin öz kültürünü öğrenebilmelerini, değerlerini öğrenebilmelerini, geçmişle gelecek arasında bağlantı kurabilmeleri için zemin oluşturmayı amaçladık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bolu'dan 7 Yöreyle Renkli Gösteri - Son Dakika

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