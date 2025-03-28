Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika
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Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram hareketliliği

- Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram hareketliliği Büyük İstanbul Otogarı'nda 9 günlük bayram tatili öncesi hareketlilik yaşanıyor.

28.03.2025 15:01
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- Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram hareketliliği

İSTANBUL - Büyük İstanbul Otogarı'nda 9 günlük bayram tatili öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklarken seyahat planı yapan bazı vatandaşlar Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik oluşturdu. Memleketlerine ya da çeşitli noktalara ziyaretlere gitmek için otogara gelen vatandaşlar ise kameralara yansıdı.

"9 günlük tatil, öncesinde açıklansaydı güzel olurdu"

Bayram için memleketi Van'a gideceğini söyleyen Ömer İnan, "Hayırlısıyla Van Erciş'e gideceğiz. Eski bayramlardaki gibi kalabalık, millet, memleketine gitmeye çalışıyor. 9 günlük tatil öncesinde açıklansaydı güzel olurdu. Erciş, buradan 22- 23 saat sürüyor, hayırlısıyla gideceğiz" dedi.

"Önceki bayramlara kadar yoğunluk az"

Memleketi Tokat'a gidecek olan Mustafa Rüzgar, " Erbaa'lıyım, Erbaa'ya gideceğim. 10 gün boyunca gezip, dolaşmayı düşünüyorum, nasip olursa" ifadelerini kullanırken bayram için İstanbul'a ziyarete gelen Furkan Cingöz, "Bayram için Mersin'den İstanbul'a geldim. Bir yandan arkadaşlarımı ziyaret etmeye geldim. 9 gün tatil iyi geldi, öğrenciyim, normalde Çarşamba günü dönüş yapacaktım. Ama 9 gün tatil olunca cumartesiye bilet aldım, daha fazla vakit geçirmek istedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Genel, Tatil, Son Dakika

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