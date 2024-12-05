Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika
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Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Başladı

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İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Celaliye Mahallesi'nde yıkım çalışmaları başladı. Tehlike arz eden binaların yenilenmesi amacıyla bölgede ilk adım atıldı.

05.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:28
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Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde ilk kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Celaliye Mahallesi'nde Büyükçekmece Belediyesi'nin katkıları ile ilk dönüşüm çalışmaları başladı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından uzun yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde depremde yıkılma riski taşıyan binaların dönüşümlerine bugün de devam edildi. Celaliye Mahallesi'nde de ilk kentsel dönüşüm çalışması başladı. Yıkılma riski bulunan 5 bağımsız bölümden oluşan binanın yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de yerinde inceledi. Yıkım çalışmaları başlayan binanın etrafında tarihi tescilli binalar olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları ekipleri de yıkım çalışmalarına eşlik etti.

Yaklaşan bir deprem riski olduğuna değinen Başkan Akgün, "2030 yılını beklemeden Büyükçekmece'de tehlike arz eden binaları yıkıp yenilemek zorundayız. Burası Celaliye Mahallesi, çok miktarda sivil mimari örnekler var. 26 tane bağımsız bölüm oluşacak bu yıkılan yerde. Arkasında önünde tarihi tescilli binalar olmasından dolayı İBB KUDEB ekipleri de yıkım çalışmalarına gözcülük yapıyor. Dolayısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımı ile Silivri sınırında ilk kentsel dönüşüm çalışmasını başlattık ve devam edecek burada. Biraz önce kahvede vatandaşlarımız ile görüştük onlara kentsel dönüşümü anlattık kullanacakları kredileri anlattık. Vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bilgi işin yarısıdır. Vatandaşa cesaret vermek lazım depremi anlatmak lazım depremin oluşturacağı tramvayı anlatmak lazım. Bugüne kadar Büyükçekmece'de 55 bin civarı konutu yeniledik. Son gaz ilerlemek zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika

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