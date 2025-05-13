Büyükçekmece'de Depremde Hasar Alan Cami Minaresi Sökülüyor

Büyükçekmece'de depremde hasar alan cami minaresi söküldü

İSTANBUL - Marmara Denizi açıklarında 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremde hasar alan Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Camii'nin minaresi sökülmeye başlandı.

23 Nisan günü Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yaşanan depremde Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Camii minaresi ağır hasar almıştı. Hasar alan minare yapılan inceleme sonrasında bugün sökülmeye başlandı. Minarenin söküm işlemlerinin yapılması bugün vinç çağırıldı. Minarenin parça parça söküleceği öğrenilirken caminin birkaç gün içerisinde yeniden ibadete açılacağı öğrenildi.

Cami derneği başkanı Halil Koç, "Yenisine başlayacağız. Diğer minareyi de yeni yapmıştık 5 yıl olmuştu. Bu eskiydi. Şimdi kaymakamlık bildirdi. Belediye de sağ olsun yapmaya başladı. Camiyi ibadete de açacağız birkaç gün içerisinde" dedi.