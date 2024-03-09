Büyükçekmece'de Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kadınlar Günü' etkinliği

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Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kadına şiddetin son bulması için binlerce mor balon gökyüzüne salındı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla mor balon bıraktı. Etkinlikte Çiğdem Gürdal konseri de gerçekleşti.

09.03.2024 14:24  Güncelleme: 14:39
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Büyükçekmece'de Kadınlar Günü' etkinliği

İSTANBUL - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Büyükçekmece'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kadına şiddetin son bulması için de binlerce mor balon gökyüzüne salındı.

Büyükçekmece ilçesinde ilk kutlama Büyükçekmece Belediye Meydanı'nda gerçekleşti. Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan yüzlerce kadının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, daha sonra kadın mesai arkadaşları ile birlikte kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne mor balon bıraktı.

Çiğdem Gürdal konseri ile unutulmaz bir güne dönüştü

Büyükçekmece'de ikinci kutlama ise 2 bin Büyükçekmeceli kadının katılımıyla gerçekleşti. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin de katıldığı etkinlik yoğun ilgiyle karşıladı. Etkinlik şarkıcı Çiğdem Gürdal konseri ile unutulmaz bir güne dönüştü.

"Eğitim, eğitim, eğitim"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, önceki gün Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın eğitim konusundaki sözlerinden de alıntı yaparak şunları söyledi: "Memleketteki ekonomik sıkıntıyı, zorlukları adaletsizliği, haksızlığı en çok çeken sizlersiniz. En çok itilip kalkılan bu ülkede kadınlardır. Kadına karşı yapılan şiddetler, yapılan eziyetler bir bakıma insanlık ayıbıdır. Bu ayıbın ortadan kaldırılabilmesi için Türkan Şoray dün ne dedi? "Eğitim" dedi. Eğitim, eğitim, eğitim. Toplumun eğitimli olması, toplumun ekonomik özgürlüğünü kazanmış olması halinde Türk kadını, kadınlarımız bu eziyetlerden kurtulacaklardır."

"Türk kadının, sizlerin hak etmediğini düşünüyorum"

CHP Milletvekili Engin Altay, kadın olup da emekçi olmamanın imkansız olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: "Türk kadını Büyük Atatürk tarafından Avrupa'daki kadınlardan önde bir çok hakkını almış, seçme ve seçilme hakkını almış olsa da dünyada en çok kadın cinayetinin, en çok kadına taciz ve tecavüzün yaşandığı bir Türkiye'nin, Türk kadının sizlerin hak etmediğini düşünüyorum. Bundan kurtulmanın yolu ülkeyi yönetenlerin zihniyetinden kurtulmaktır diye düşünüyorum."

"Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, diyorum"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "8 Mart'ın çok tarihi bir önemi var. Yıl 1857 ABD'de kadınlar kötü çalışma şartlarını protesto ettiler. Çok az ücretle çalışıyorlardı. O çalışma ücretlerini protesto ettiler ve bir direniş başlattılar. O direnişin sonucunda da uzun bir zaman sonra haklarını elde ettiler. Türkiye'de de kadınların eşitlik mücadelesi, kadınlara eşitlik hakkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetle beraber verildi. Cumhuriyet eğitim seferberliği demek, cumhuriyet aydınlanma demek, cumhuriyet kadın erkek eşitliği demek, cumhuriyet kadınlara seçme seçilme hakkı demek. Bizlere bu güzel Cumhuriyeti armağan eden, kadınlara seçme seçilme hakkını armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı, saygılarımızı ve minnetlerimizi sunuyorum. Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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