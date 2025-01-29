Çanakkale'de Güvenlik Toplantısı

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Vali Ömer Toraman: "Bizim bu faaliyetlerimizde en büyük dayanak noktamız vatandaşlarımız, en büyük yardımcımız vatandaşlarımız"

Çanakkale'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, '2024 Yılı Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 2024 yılı içerisinde asayiş, terör, uyuşturucu, organize suçlar, siber suçlar, trafik, düzensiz göçle mücadele konusunda yapılan operasyonlar ve denetimler hakkında bilgiler veren Vali Ömer Toraman, '2024 Yılı Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Bizim bu faaliyetlerimizde en büyük dayanak noktamız vatandaşlarımız, en büyük yardımcımız vatandaşlarımız" dedi. Çanakkale'de 2024 yılında terörle mücadelede PKK/KCK operasyonlarında 26 operasyon gerçekleştirildi. 47 gözaltı, 4 tutuklu, 21 adli kontrol olmak üzere işlem yapıldı. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerinde, FETÖ'ye 20 operasyonda 48 gözaltı, 5 tutuklama, 6 adli kontrol, DEAŞ terör örgütüne 3 operasyon, 1 adli kontrol, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine 4 operasyon, 6 gözaltı, 2 tutuklama ve 1 adli kontrol olmak üzere işlem yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında, '2024 Yılı Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı' 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığından SG Yüzbaşı Derya Kara Eldemir katıldı.

Vatandaşların can ve mal emniyetini, güvenliğini, asayişini temini için kolluk kuvvetlerinin 7-24 esasına göre vazifelerini büyük bir başarıyla icra ettiklerini belirten Vali Ömer Toraman, "İl Emniyet Müdürlüğü'müz, İl Jandarma Komutanlığı'mız ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız bu hizmetlerini 2 ana başlıkta yürütüyor. 1'incisi önleyici kolluk hizmetleri dediğimiz başlık. Burada suç oluşmadan, suç meydana gelemeden önce suçun oluşumunu önlemek, caydırmak maksatlı yürütülen faaliyetler. Bu çerçevede bir yandan imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi, personel, araç gereç sayımızı artırarak etkinliğimizi bu alanda artırmaya çalışıyoruz. Teknolojiden en üst seviyede yararlanıyoruz. Buradaki temel amacımız vatandaşımıza güven vermek. Öte yandan suça meyilli olan suç işleme niyeti olanları caydırmak. Önleyici kolluk kuvvetleriyle gerçekleştiriyoruz. 2'nci ana başlığımız ise suç işlendikten sonra suçun faillerinin belirlenmesi, adli mercilere intikallerinin sağlanması ve kanunlarımızın ön gördüğü ceza her neyse onlarla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak. Bu alanda da Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın koordinesinde 3 kolluk birimimiz herhangi bir suç olayı meydana geldiği andan itibaren bu olayı aydınlatmak, faillerini bulmak ve adalete teslim etmek için gayret gösteriyorlar. Bugün Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın 'Türkiye'nin Huzuru' olarak ifade ettiği faaliyetlerimizi, hedefimizi biz de, 'Çanakkale'nin Huzuru' hedefi olarak ele alıyor ve bu 3 kolluk birimimizle Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın koordinesinde bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adli makamların yakın bir işbirliği çerçevesinde, kolluk birimlerinin büyük bir gayret gösterdiğini de ifade ede Vali Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim bu faaliyetlerimizde en büyük dayanak noktamız vatandaşlarımız, en büyük yardımcımız vatandaşlarımız. O nedenle çok kıymetli Çanakkaleli hemşerilerimize çağrımızı yineliyoruz. Lütfen olumsuz bir durumla karşılaştığınızda haberdar olduğunuzda, kolluk birimlerimizi bundan haberdar edin. Uyuşturucuyla mücadelede uyuma aplikasyonu var İçişleri Bakanlığımızın onu lütfen kullanın. 112 Acil Çağrı numaralarımız var. Lütfen onlara ihbarlarda bulunun. Kadına şiddet konusunda KADES uygulamamız var. Bütün kadınlarımızın bu uygulamayı indirmelerini ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda bunu kullanmalarını önemsiyoruz. Lütfen bizimle bilgi paylaşsınlar. Biz ihbarları aldıktan sonra en kısa süre müdahale kabiliyetine sahibiz. Bunun da takibini yapıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sokaktalar, arazideler böyle bir kabiliyetimiz ve kapasitemiz var. Vatandaşlarımızdan bu konuda bizlerle işbirliği yapmalarını talep ediyoruz. Bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı bütün kıymetli Çanakkaleli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü Çanakkale bir huzur şehri, Çanakkale benzer ölçekte yerlerle mukayese ettiğinizde emniyet ve asayiş fevkalade düzgün bir şehir. Bunun içinde bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Ömer Toraman toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 2024 yılı içerisinde asayiş, terör, uyuşturucu, organize suçlar, siber suçlar, trafik, düzensiz göçle mücadele konusunda yapılan operasyonlar ve denetimler hakkında bilgilendirme yaptı.

Çanakkale'de 2024 yılında Terörle Mücadelede PKK/KCK operasyonlarında 26 operasyon gerçekleştirildi. 47 gözaltı, 4 tutuklu, 21 adli kontrol olmak üzere işlem yapıldı. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerinde, FETÖ'ye 20 operasyonda 48 gözaltı, 5 tutuklama, 6 adli kontrol, DEAŞ terör örgütüne 3 operasyon, 1 adli kontrol, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine 4 operasyon, 6 gözaltı, 2 tutuklama ve 1 adli kontrol olmak üzere işlem yapıldı.

Asayiş Suçlarıyla Mücadele kapsamında konut ihlali dokunulmazlığında 122, kasten öldürmede 9, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada 37, kişilerin sükununu bozmada 456, cinsel tacizde 101, hakarette 818, çocuğun cinsel istismarında 68, kasten yaralamada 3 bin 41, cinsel saldırıda 45 ve tehditte ise 2173 olay meydana geldi.

Çanakkale'de 2024 yılında Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 1 organize suç örgütü çökertildi. 30 operasyonda 57 gözaltı, 12 tutuklama ve 7 adli kontrol işlemi gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında ise imal ve ticarette 223 operasyonda 313 gözaltı, 174 tutuklama ve 77 adli kontrol olmak üzere işlem yapıldı. Siber Suçlarla Mücadelede ise, suç unsuru tespit edilen 2570 şahıs ve hesap tespit edildi.

Düzensiz Göçmenle Mücadele kapsamında ise, 1108 operasyonda, 432 tutuklama, 107 adli kontrol ile 472 araca el konularak işlem yapıldı. 3 mobil göç noktasında 7889 kişinin kimlik tespiti yapılırken, kaçak göçmen olduğu tespit edilen 343 kişi ise işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.