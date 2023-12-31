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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yılbaşında görev başındaki personeli ziyaret etti

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yılbaşında görev başında olan polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Ercan Oran ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ile birlikte İskele Meydanındaki uygulama noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Personele hayırlı görevler diledi.

Çanakkale'de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde, 337 noktada, 17 yüzer unsur, mobil radar kara aracı, 5 dedektör köpek, 4 İHA (Drone), 26'sı motosikletli 157 trafik ekibi, 27'si motosikletli 527 asayiş ekibi, 428'i trafik personeli olmak üzere 2749 personel görev alıyor.