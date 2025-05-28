Çapa Spor Kulübü'nden Özgür Özel'e Yanıt: Yandaş Değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çapa Spor Kulübü'nden Özgür Özel'e Yanıt: Yandaş Değiliz

28.05.2025 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çapa Spor Kulübü yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'yandaş spor kulübü' iddialarına yanıt vererek, kulübün amacının çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak olduğunu vurguladı.

Çapa Spor Kulübü'nden CHP Genel Başkanı Özel'in "yandaş spor kulübü" iddialarına yanıt

Fatih Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan:

"Özgür Özel Bey bu açıklamayı yapmadan önce keşke danışmanlarına sorsaydı"

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Çapa Spor Kulübü'nün yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yandaş spor kulübü" iddialarına yanıt verdi. Kulüp yöneticileri, "Biz sokaktan çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak özellikle bu teknolojik bağımlılıktan kurtarmak ve Türk Futboluna yeni yetenekleri sunmak için kendi cebimizden para harcayarak mücadele eden bir ekibiz. Özgür Özel Bey bu açıklamayı yapmadan önce keşke danışmanlarına sorsaydı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fatih Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına bir yanıt da, 1948 yılında kurulan Çapa Spor Kulübü'nden geldi. Özel'in Çapa'daki spor kulübüne Fatih Belediyesi'nin usulsüz şekilde kiralandığını iddiaları üzerine kulüp yöneticileri basın açıklaması yaptı. Gazetecilere açıklama yapan Fatih Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan, "Bugün burada toplanmamızın amacı Fatihimizin güzide futbol kulübü olan Çapa Spor Kulübümüzün uğramış olduğu, haksız ve mesnetsiz iddialara cevap vermektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in dünkü CHP grubunda Fatih Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan'ın bir binayı spor kulübüne verdiği ve yandaş olduğu ve bu kulübü işlettiği söyleminde bulundu. Değerli arkadaşlar yandaş dedikleri kulüp binası burası. Burada bir yandaşlık yoktur. Burası 1948 yılında kurulan spor kulübüdür. Fenerbahçe'nin o dönemdeki kongre üyelerinin kurduğu bir spor kulübüdür. Burası küçük bir Fenerbahçe'dir. Buradan da Ali Koç'a selam olsun" dedi.

"Burası sokak arasında köhne 2 katlı bir yerimizdir"

Kulübün konumu ve adresinden bahseden Ceyhan, "Bizim kulübümüz ne bir sahil kasabasında ne bir Sarıyer'de bir sahilde ya da bir Bakırköy'de ya da bir İstiklal Caddesi'nde sirkülasyonun fazla olduğu bir yer değil. Sokak arasında köhne 2 katlı yerimizdir. Burası dediğim gibi sokak arasında köhne bir binada yaşayan, yaşamaya çalışan ayakta durmaya çalışan bir amatör spor kulübü. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu da Fatih'te amatör spor kulüplerimizin başkanlıkları ve yönetim kurulu üyelerini yapıyorlar. Onların da burada bulunmasının amacı Çapa Spor Kulübümüzün uğramış olduğu haksızlığa karşı destek vermek için buradalar. Ben bazı şeylerden örnek vermek istiyorum burasının meclis kararı var" şeklinde konuştu.

Yerin belediye meclis kararı ve oy birliğiyle kulübe işletilmesinin verildiğini ifade eden Ceyhan, "Komisyonda Fatih Belediyesi'nin vermiş olduğu 15 Mart 2020'deki tarihli kararı okuyorum. Sizleri komisyonun ortak kararı meclisin onayına arz olunan hukuk, gençlik ve spor komisyonunun ortak raporu Fatih Belediyesi'nin 8'inci dönem ikinci toplantı yılı 2020 Mart ayı toplantısının 15 Mart 2020 tarihli ikinci birleşiminin birinci oturumuna müzakereye açıldı oya sunuldu. AK Parti'li, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partili belediye meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin de oylarıyla buranın tahsisi yapılmıştır. Eğer bu suçsa sadece her gün başkanı suçu yok Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin meclis üyelerinin ve biz amatör spor kulüplerin de suçu var. Biz de suçluyuz o zaman" dedi.

"Özgür Özel Bey bu açıklamayı yapmadan önce keşke danışmanlarına sorsaydı"

Ceyhan, "Özgür Özel Bey bu açıklamayı yapmadan önce keşke danışmanlarına sorsaydı. Bu kulübü gidip yeniden gördünüz mü? Sormasa bile cep telefonundan arama motoruna Çapa Spor Kulübü diye yazmış olsaydı çıkan görsellerde ve yazılarda rahmetli İslam Çupi'lerin burada yetiştiğini ve görsellerde de kulüp binasının nasıl bir yerde olduğunu görürdü" ifadelerini kullandı.

"Kendi cebimizden para harcayarak mücadele eden bir ekibiz"

Kulübün kendi imkanları ile ayakta durmaya çalıştığını söyleyen Çapa Spor Kulübü Başkanı Semih Çalkaya, "Biz sokaktan çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak özellikle bu teknolojik bağımlılıktan kurtarmak ve Türk Futboluna yeni yetenekleri sunmak için kendi cebimizden para harcayarak mücadele eden bir ekibiz. Burası özellikle tarihi geniş büyük bir kulüptür. Baktığınız zaman biz bu dönemde keşke Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bize bir telefon açsaydı burayla ilgili bize bilgi sorsaydı. Farz edelim ki bize bilgi sormadı bize bu da çok büyük katkıları olan destekleri olan maddi manevi CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer'den de bilgi alabilirdi. Çünkü bu kulüpte hem top oynamış hem yönetim kurulu üyeliği yapmış hem de divan Kurulu Başkanlığı yapmış birisidir" cümlelerini kullandı.

(DH-RU-ÖZ-Y)

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Futbol, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Çapa Spor Kulübü'nden Özgür Özel'e Yanıt: Yandaş Değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 22:49:13. #7.11#
SON DAKİKA: Çapa Spor Kulübü'nden Özgür Özel'e Yanıt: Yandaş Değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.