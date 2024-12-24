Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu

Geniş Video İzle

Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı ve Büyükelçi'den aldı.

24.12.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinnah Genç Yazarlar Ödülü sahiplerini buldu

ANKARA - ANKARA Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Ödülü kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar kompozisyon yarışmasında dereceye giren 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ödüllerini aldı.

2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana Türkiye genelinde geleneksel olarak düzenlenen yarışma, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Büyüleyici Manzaralar ve Mimari Harikalar: Pakistan ve Türkiye'nin Güzelliğini Keşfetmek konusu ile bu yıl düzenlenen yarışmanın dereceye giren öğrencilerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd tarafından verildi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışmasında öğrencilerin düşünme, araştırma ve kültürler arası diyaloğu anlama becerilerinin de geliştiğini aktaran Bakan Yardımcısı Ökten, " Eserlerinizde, sadece fikirlerinizi ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda başkalarına da ilham veriyorsunuz. Sizler sadece birer yarışmacı değil, iki ülke arasındaki dostluğun gelecekteki temsilcilerisiniz. Kaleme aldığınız her bir kelime, bu köklü dostluk bağlarının daha da güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür çalışmalar, sizlerin küresel bir dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişmenize önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan ilişkilerine, geçmişten gelen ve gelecek nesillere devredilecek kutsal bir emanet olarak baktıklarını dile getiren Büyükelçi Cüneyd, "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün amacı genç nesle ulaşmak ve onları Pakistan-Türkiye kardeşlik bağlarının görkemli tarihi ve omuz omuza birbirimize destek olma geleneğimizle tanıştırmaktı. Cinnah Genç Yazarlar Yarışması aynı zamanda öğrenciler için değerli bir akademik deneyimdir. Bu makale yarışmasının 7.'si için, Türkiye'nin dört bir yanından lise öğrencileri, 'Büyüleyici Manzaralar ve Mimari Harikalar: Pakistan ve Türkiye'nin güzelliğini keşfetmek' olarak kendilerine verilen tema üzerine mükemmel makalelerle katkıda bulundular. Çocuklarımızın derin düşüncelerini ve sıkı çalışmalarını yansıtan bu mükemmel yazıları okumaktan büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür Sanat, Pakistan, Kültür, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:32:43. #1.12#
SON DAKİKA: Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.