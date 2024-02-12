Emine Erdoğan, astronot Alper Gezeravcı'nın çalışmalarının ülke için önemini vurguladı - Son Dakika
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Genel

Emine Erdoğan, astronot Alper Gezeravcı'nın çalışmalarının ülke için önemini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ve ailesini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti.

12.02.2024 17:06  Güncelleme: 17:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaların ülke için nice ilklere vesile olacağını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, emeği geçen herkesi yürekten kutladı.

Emine Erdoğan, astronot Alper Gezeravcı\'nın çalışmalarının ülke için önemini vurguladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emine Erdoğan, astronot Alper Gezeravcı'nın çalışmalarının ülke için önemini vurguladı - Son Dakika


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