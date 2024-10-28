Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Engelli Dalgıçlar Su Altında Puzzle Birleştirdi - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Engelli Dalgıçlar Su Altında Puzzle Birleştirdi

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Bağcılar Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Emaar Akvaryum'da düzenlenen etkinlikte engelli dalgıçlar Türkiye haritasını su altında birleştirdi. 'Tek bayrak, tek millet, tek vatan' temasıyla farkındalık yaratma amaçlandı.

28.10.2024 16:38  Güncelleme: 16:43
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Bağcılar Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 101. yılına özel su altı dalışı

İSTANBUL - Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Bağcılar Belediyesi anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 'tek bayrak, tek millet, tek vatan' vurgusuyla engelli dalgıçlar, 7 bölgeden oluşan Türkiye haritası şeklinde bir puzzle'ı su altında birleştirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde, Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Emaar Akvaryum iş birliğiyle Emaar Akvaryum'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, "Tek bayrak, tek millet, tek vatan" vurgusuyla toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. Bu özel etkinlikte, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu onaylı engelli bröveli dalıcıların da aralarında bulunduğu görme, işitme, bedensel, zihinsel ve süreğen engelli bireyler dalış yaptı. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencilerinden de oluşan engelli dalgıçlar, 7 bölgeden oluşan Türkiye haritası şeklinde bir puzzle'ı su altında birleştirdi.

"Türkiye haritası ile birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ay ve yıldızı su altında birleştirdiler"

Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Aygün, "Cumhuriyetimizin 101. yılında, engelsiz Cumhuriyet dalışı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bağcılar Belediyemizin Engelliler Sarayı'nın bröveli profesyonel dalıcıları Türkiye'mizin 7 bölgesini temsilen, 7 parçadan oluşan ve Engelliler Sarayı'ndaki kursiyerlerimiz tarafından üretilen Türkiye haritamızı, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ay ve yıldızımızı su altında birleştirdiler. Engellilerimizin sınır tanımayan hayallerine destek olmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek adına Bağcılar Belediyesi olarak bu etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte bizlere destek veren Emaar Akvaryuma, paydaş grubumuz Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne, sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Tek vatan, tek millet anlayışıyla Türk bayrağı dalışını gerçekleştirdiler"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu, "Bugün burada 5 engel grubu dahili içerisinde olan süreğen, görme, işitme, zihinsel ve fiziksel özel gereksinimi olan ve federasyonca bröveli sporcularımızın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Emaar Akvaryum işbirliğiyle Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde 'tek vatan, tek millet' anlayışıyla Türk bayrağı dalışını gerçekleştirdiler. Buradan, katılımcı, sporcu arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, eğitmenlerine ve üniversite personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet\'in 101. Yılına Özel Engelli Dalgıçlar Su Altında Puzzle Birleştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Engelli Dalgıçlar Su Altında Puzzle Birleştirdi - Son Dakika

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