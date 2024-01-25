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Deprem Sonrası Evden Çıkmayan Adam Kayboldu - Son Dakika
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Deprem Sonrası Evden Çıkmayan Adam Kayboldu

Hatay'da depremin ardından aylarca evden çıkmayan Ayhan Demir, Pazartesi günü evinden çıktıktan sonra kayboldu. Demir'in yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

25.01.2024 - 09:40,
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Deprem sonrası aylarca evden çıkmayan adam sırra kadem bastı

Babasından gelecek haberi bekleyen Zekiye Demir, "Yaklaşık 6 aydır evden çıkmıyordu, hava almaya dahi çıkmıyordu"

HATAY - Hatay'da depremin ardından aylarca evden dışarı çıkmayan 54 yaşındaki Ayhan Demir, Pazartesi günü evinden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Demir'in yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da bir çok insanın hayatı olumsuz etkilendi. Antakya ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Demir'in de asrın felaketinde iş yeri yıkıldı ve yakınları vefat etti. Deprem sonrası psikolojik olarak zor günler geçiren Demir, uzun bir süre evden çıkmayarak çevresiyle iletişim kurmadı. Demir, 22 Ocak Pazartesi günü evinden ayrılarak sırra kadem bastı. Yanına cep telefonu, cüzdan ve para almayan Demir'den haber alamayan yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

"Her zaman da söylüyordum gel hava alalım yürüyüş yapalım diye ama dışarıya çıkmazdı"

Eşinin yanına para ve cüzdan almadan evden ayrıldığını belirten Yeliz Demir şöyle konuştu; "Pazartesi günü kahvaltısını etti. Geldi oturdu Oturduktan sonra ben mutfağa gittim aramızda sadece kapı vardı. Burada kendisi yürüyüş yapıyordu. Bende oradaydım. Bir anda geldim buraya baktım Ayhan yok. Baktım demir kapı açık dedim kim açmış demir kapıyı çünkü kendi dışarıya çıkmaz. Hep içeride kapalı yerde öyle bir cesareti yok yani dışarıya çıksın. Her zaman da söylüyordum gel hava alalım yürüyüş yapalım diye ama dışarıya çıkmazdı. Ama öyle birden bilmiyorum kafasına ne geldi, ne düşündü birden terlikle çıkmış. Bir de üzerinde mavi bir mont vardı. Yanında kimlik yok, para yok hiç bir şey yok. Bilmiyorum nereye gider ama 3 tane komşum görmüş. Sağlık ocağının o taraflara gitmiş. Ama nereye gitmiş, nasıl gitmiş kimse görmemiş. Evimiz ve dükkanımız yıkıldı onun etkisi tabi ki var. Çünkü o içine kapanık birisiydi. 22 Ocak Pazartesi günü saat 10 civarıydı. Çıktım ilk çıktığı zaman koştum peşinden onu bulmak için ama maalesef bulamadım. Sokak sokak aradım. Bütün köyü aradım. Sordum soruşturdum maalesef gören yok. Sadece 3 kişi görmüş bir şey yapamamışlar. Ama kendisi giderken acele ediyor. Çok hızlı bir şekilde gidiyormuş. Ama neden böyle bir şey düşündüğünü hiç anlayamıyorum. Buradan çıktığı zaman durumu iyiydi. İste kafasına ne geldi, ne düşündü bilemiyorum" diye konuştu.

"Yaklaşık 6 aydır evden çıkmıyordu, hava almaya dahi çıkmıyordu"

Haber alamadıkları babasını bulmak için kolluk kuvvetlerine de başvurduklarını belirten Zekiye Demir, "En büyük kızıyım. Şu an çok kötü durumdayız. Yani hiç bir şekilde babamıza ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Her yere baktık. Polisler her yeri arıyor hiç bir şekilde bir sonuç yok. Çok mutsuzuz ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyoruz. Bekliyoruz elimizden hiç bir şekilde bir şey gelmiyor. Yaklaşık 6 aydır evden çıkmıyordu, hava almaya dahi çıkmıyordu. Birden böyle çıkıp gitmesi çok tuhaf geliyor. Babamın gidebileceği herhangi bir yer var mı bilmiyoruz" dedi.

Deprem Sonrası Evden Çıkmayan Adam Kayboldu
Kaynak: İHA
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