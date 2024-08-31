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Hatay'da deprem enkazından sağ kurtulan depremzede Şırnak'ta afet gönüllüsü oldu

- AFAD gönüllüsü Nezahat Bahar Kocakaya:

"Çok zor bir süreçti. Ben yaralandım, eşim yaralandı. 7-8 saat kadar süren bir sürecin ardından çıkabildik"

-" AFAD ile beraber omuz omuza saha da görev almaya hazırım. Bir cana bende nefes olmak istiyorum"

ŞIRNAK - Hatay'da 6 Şubat depreminde eşiyle birlikte yaralı olarak kurtulan Nezahat Bahar Kocakaya, Şırnak'ta AFAD tarafından verilen deprem eğitim programına gönüllü katılarak depremde hayat kurtarmak istiyor.

6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen depremde Hatay'da olan ve eşiyle birlikte yaralı olarak kurtulan Nezahat Bahar Kocakaya (30), memleketi olan Şırnak'a taşındı. AFAD'ın "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan eğitim parkurunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olan Nezahat Bahar Kocakaya da depremlere hazırlık için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi aldı. Burada 18 kişilik timle birlikte teorik ve pratik eğitimleri başarıyla bitiren Kocakaya, depremlerde hayat kurtarmak istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Kocakaya'nın 6 Şubat depreminde eşiyle büyük zorluklar yaşadığını, kurum olarak kendisine destek sağladıklarını söyledi. Kocakaya'nın depremzede olması ve bu durumda olan bir insanın içerisinde bulunduğu psikolojik durumu anlayış ile karşıladıklarını, bunun için de kendisine ilk planlama da yer vermediklerini ancak Kocakaya'nın kendilerine gönüllü olmak istediğini ısrarla belirtiğini aktaran Ayar, AFAD ile entegrasyon içerisinde yapılan çalışmalarda ilk etapta 18 kişilik bir tim ekibin kurslara katıldığını kaydetti.

"Bunların içerisinde dikkat çeken bir tanesi de Nezahat Hanımın kurumumuza gelip, çalışma istediğini bize iletti" diyen Ayar, "Nasıl etkileneceği konusunda kendisi ile konuştum. Faydalı olacağını ve o zor hadiseyi, yaşadıkları zorlu geceyi hiç unutmuyor. Bundan mütevellit insanlığa yardımcı olmayı, olabilecek depremlerde, bu zor ve sıkıntılı anı yaşadığı için kendisinin de gönüllü olarak katılmak istediğini bize iletti. Bizlerde çok mutlu olduk. Çok farklı bir düşünceydi. Bizde kendisine bu konuda müsaade ettik ve hatta timin belki de en çalışkan, en fedakar ekiplerinden biri oldu. Son derece nezih bir davranıştı, duyarlı bir davranıştı. Duyarlılığından dolayı da Nezahat arkadaşımızı yürekten tebrik ediyoruz" dedi.

Nezahat Bahar Kocakaya, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Hatay'da geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 5 aylık hamile olduğunu ve oturdukları binalarının kısmi çökmesi sonucu eşiyle birlikte yaralı olarak kurtulduklarını dile getirdi.

Hem kendisinde hem de eşinin vücutlarının belirli yerlerinde yaranmalar olduğunu ve eşinin hala fizik tedavi uygulamasının devam ettiğini aktaran Kocakaya, "Deprem anında çok sıkıntı yaşadık ve sonrasında uzun süre bunun psikolojik etkilerini gördük. Eşim hala tedavi görüyor. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Depremin ardından memleketine tekrar geri döndüklerini ve herkes tarafından iyi karşılandıklarını anlatan Kocakaya, AFAD tarafından gerçekleştirilen ve kurum personelinin katıldığı eğitime gönüllü olarak katıldığını aktardı.

1 haftalık eğitimin sonuna geldiklerini belirten Kocakaya, "Hatay'dan geldik. Eşim kamu çalışanı orada görevliydi. Eş durumundan oradaydım bende. 6 Şubat depreminde eşim ile beraber evimizde yakalandık. Çok zor bir süreçti. Ben yaralandım, eşim yaralandı. 7-8 saat kadar süren bir sürecin ardından çıkabildik. Deprem nedeni ile tayinimi istedim. Sağ olsun bakanlığımız onayladı. Burada göreve başladım. Çalıştığım İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde İl Müdürümüz Abdullah Ayar, sağ olsun desteğini bizden esirgemedi. Hep yanımızda oldu, yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

Bir haftadır burada eğitim aldıklarını söyleyen Kocakaya, "Bugün son günümüz. Deprem tatbikatı yaptık. Bu süreç, benim için biraz zor oldu. Birazda duygusal anlamda üzüldüm. Çünkü bana o günü tekrar hatırlatıyor. İster istemez bilinç altımıza ve zihnimizde kalan hüzünlü bir anı oldu. Ama çokta verimli bir eğitim oldu. Allah korusun, Allah bir daha göstermesin ama olası bir afet durumunda AFAD ile beraber omuz omuza saha da görev almaya hazırım. Bir cana bende nefes olmak istiyorum" ifadelerini kulandı.