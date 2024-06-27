Depremzede Ali, protez bacağıyla hayata tutunuyor - Son Dakika
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Genel

Depremzede Ali, protez bacağıyla hayata tutunuyor

Hatay'da yaşanan depremde enkaz altında kalan Ali Şabanoğlu, protez bacağıyla mesleğine geri dönerek hayata tutunuyor. 52 saat sonra kurtarılan Şabanoğlu, perde işini severek yaparak yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor.

27.06.2024 18:38
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Yemek masasının altında yaşama tutunan depremzede Ali, protez bacağıyla ekmek parasını kazanıyor

Depremde yaşadığı acıları, 23 yıldır severek yaptığı işle unutmaya çalışıyor.

52 saat sonra enkazdan kurtarılan ve ampute olan Ali Şabanoğlu: "Mutfaktaki yemek masasının altında kendime bir yaşam alanı oluşturdum"

HATAY – Hatay'da eşi ve çocuğuyla enkazda kalan Ali Şabanoğlu, 52 saatlik mücadelenin ardından yaşama tutunmayı başardı. Asrın felaketi sonrası bacağı ampute edilen Şabanoğlu, 23 yıldır sürdürdüğü mesleğine protez bacağıyla geri dönerek hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinden en çok etkilenen kentte, birçok insan enkaz altında uzuvlarını kaybetti. 6 Şubat depremlerinde sol bacağını enkazda kaybeden 36 yaşındaki Ali Şabanoğlu, depreme Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yakalandı. Eşi ve oğluyla enkazda kalan Şabanoğlu, çöken yuvasının molozlarından yemek masasının altında oluşturduğu yaşam alanıyla kurtuldu. Enkaz altından 52 saat sonra kurtarılan Şabanoğlu'nun sol bacağı ampute edildi ve yerine protez bacak takıldı. Bir yıl boyunca tedavileri devam eden Şabanoğlu, ayağına takılan protez ile şehrine geri döndü. Bir yıl sonra Hatay'a gelen Şabanoğlu, 2001 yılından beri yaptığı perde işine devam etti. 23 yıldır perde işini severek yapan Şabanoğlu, konteynerlere, evlere ve yurt içine satışlar yapıyor. Perdelerin imalatını kendisi yapan Şabanoğlu, ortalama 3 metre tülü ve güneşliği olan perdenin fiyatı bin 200 TL olarak satılıyor. Depremde evi ve iş yeri yıkılan Şabanoğlu, asrın felaketinde yaşadığı acıları unutmak için 23 yıldır severek yaptığı işini hevesle sürdürüyor.

"Mutfaktaki yemek masasının altında kendime bir yaşam alanı oluşturdum"

Asrın felaketinde 52 saat sonra enkazdan kurtulan depremzede Şabanoğlu, "Evimde yakalandım. Ben evin girişinde depreme yakalandım. Ondan sonra mutfaktaki yemek masasının altında kendime bir yaşam alanı oluşturdum ve oraya sığındım. Eşim ve oğlum da salonda yakalandı ama çok şükür onlar 2-3 saat sonra sağ salim çıkarıldı. Ben çok kötü bir yerdeydim. O yüzden iki gün sürdü. Ondan sonra 7 saat sonra beni çıkardılar. 6 Şubat depreminde ben 45 saat enkazda kaldım. 7 saatlik bir kurtarılmayla toplam 52 saat enkazda kaldım. Ondan sonra hastanede bacağım ampute edildi ve tedavi süreci başladı. Ondan sonra protezim takıldı. Bir yıl boyunca tedavi olduktan sonra Hatay'a tekrar geri dönüş yaptım" dedi.

"Depremde yaşanan acıları unutmak için kendimi işe veriyorum"

2001 yılından beri perde işi yapan depremzede Şabanoğlu, "Depremden sonra bir an önce gelip işimi yapabilir miyim, yapamaz mıyım şeyinde kendimi deneme sürecine girdim. Denedim oluyor. Ondan sonra da işime devam ettim. Burada kendi imkanlarıyla ev yapanlara konteyner kentlere perde yapmak isteyenler ve yerinde dönüşüm yapanlara elimizden geldiğince uygun fiyat verip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehir dışından isteyenler de oluyor. Genelde Mersin, İstanbul, Antalya'ya iş yerine başladıktan sonra, işime başladıktan sonra gönderim yaptım. Bir tülün metresi 100 liradan başlıyor ve 250-300 liraya kadar devam ediyor. 3 metrelik bir perde tülü ve güneşliğiyle birlikte bin 200 TL para yapar. Psikolojik olarak kendimi çok rahat hissediyorum. Özellikle yoğun çalıştığım zaman bacağımda protez olduğunu unutuyorum. Depremde yaşadıklarımızı, bacağımın ampute edilmesini ve yaşanan acıları unutmak için kendimi işe veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremzede Ali, protez bacağıyla hayata tutunuyor - Son Dakika

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