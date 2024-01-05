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Depremzede çocuklar doyasıya eğlendi

Hatay'da depremin vurduğu çocuklar, büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı eğlence programında doyasıya eğlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, afetzede çocukları unutmayarak yılbaşı etkinlikleri düzenledi. Minikler, tiyatro oyunu izledikten sonra animasyon ekibi ve palyaçolarla dans etti ve dilek ağacına dileklerini astı. Başkan Savaş, çocuklarla sohbet ederek onlara hediyeler dağıttı.

Depremzede çocuklar doyasıya eğlendi
05.01.2024 - 23:02,
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Depremzede çocuklar doyasıya eğlendi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da çocuklar, büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan yılbaşı eğlence programında doyasıya eğlendi.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da, büyükşehir belediyesi ekipleri afetzede çocukları unutmadı. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında; 2-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde okullarından servislerle alınan öğrenciler Antakya ilçesinde bulunan HBB Yerleşkesi Hortikültür Alanı'nda Büyükşehir Tiyatrosunun sahnelediği "Nina'nın Rüyası" adlı oyunu izledikten sonra animasyon ekibi ve palyaçolarla dans edip kendileri için hazırlanan Dilek Ağacı'na dileklerini astılar. HBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının yeni yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği eğlence programında minikler keyifli saatler geçirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın etrafını sararak sevgilerini gösteren minik afetzedelerin bu anları duygusal anlara neden oldu.

Bir süre çocuklarla sohbet eden Başkan Savaş, yılbaşı öncesi hazırlanan programın 12 askerin şehit olduğu haberi üzerine ertelendiğini hatırlatarak "Artık, bugün sizin eğlenme gününüz, yarınlar tüm çocuklara umut getirsin" dedi.

Minik misafirlerine çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Savaş, çocukların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.

Kaynak: İHA
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