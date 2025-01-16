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Dev Gemiler Boğazı Kapatıldı

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Çanakkale Boğazı, iki dev konteyner gemisi nedeniyle tek yönlü geçişlere kapatıldı.

16.01.2025 11:32
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev konteyner gemileri boğazı kapattı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen 366 metre uzunluğundaki 'MSC RENEE' ve 368 metre uzunluğundaki 'YM WIDTH' nedeniyle boğaz tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 2 dev konteyner gemisi nedeniyle boğaz Kuzey-Güney yönlü saat 07.00 ile saat 13.00 arası tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na arka arkaya giriş yapan 366 metre uzunluğundaki MSC RENEE ve 368 metre uzunluğundaki YM WIDTH saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen iki konteyner gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-16' ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti. Boğazın manevra yapılması güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemiler, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Hong Kong bayraklı olan 366.45 metre uzunluğunda 142 bin 740 grostonluk 'MSC RENEE' Yunanistan'ın Pire limanından Tekirdağ'daki Asyaport Limanına gidiyor.

Hong Kong bayraklı olan 368 metre uzunluğunda, 145 bin 136 grostonluk 'YM WIDTH' ise İsrail'in Aşdot Limanından İstanbul'daki Ambarlı Limanına gidiyor.

Dev Gemiler Boğazı Kapatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dev Gemiler Boğazı Kapatıldı - Son Dakika

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