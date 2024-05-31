Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok"

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazını kıldırdı ve Filistin için dua etti. Başkan Erbaş, 'Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok' dedi. Erbaş, zalim işgalcilere yardım edenleri büyük bir haram işlemekle suçladı ve Filistin'e destek olmanın insanlık vazifesi olduğunu belirtti.

31.05.2024 08:13
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok"

"Zalim işgalcilere bir bardak su dahi gönderen büyük bir haram işlemektedir"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazını kıldırdı ve Filistin için dua etti. Başkan Erbaş, "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazında bütün camilerde Filistin için dua edileceğini açıklamıştı. Başkan Erbaş ise sabah namazı için Hacı Bayram Veli Camii'ne geldi. Namazdan önce camide Kur-an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Sabah namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazdan sonra cemaate seslenen Erbaş, ayet okuyarak, "Aziz kardeşlerim, biraz önce okuduğum ayeti kerimede rabbimiz buyuruyor ki Allah kendi yolunda mücadele ederken öldürülen ve öldüren müminlerin, cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın alır. Şanlı ordumuzun kahraman askerleri cennet karşılığında canlarını ve mallarını rabbimizin satın aldığı kimselerdir. Allah hepsine rahmet eylesin. Aziz kardeşlerim, işte cennet karşılığında canları satın alınan nice müminler şu anda Filistin'de, Gazze'de şehit oluyorlar. Neredeyse her saat. Bazen toplu katliamlara maruz kalıyorlar. Soykırıma maruz kalıyorlar" dedi.

"Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok"

Filistin'de yaşananların insanlığa sığmayacağını belirten Erbaş, "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok. Yukarıdan attıkları bombalarla çadırlarda kalan masum çocukları ve bebekleri katlediyorlar. Ey dünya kör müsün? Artık senin anlayışında ahlak diye bir şey kalmadı mı? Hukuk diye bir şey kalmadı mı? Ey insan hakları savunucuları, neredesiniz? Hayvan hakları savunucuları, sizin gözünüzde binlerce, on binlerce masum insanın hayvanlardan herhangi birisi kadar bile değeri yok mu? Neredesiniz? Sesiniz niye çıkmıyor?" ifadelerine yer verdi.

"Zalim işgalcilere bir bardak su dahi gönderen büyük bir haram işlemektedir"

Başlatılan boykot kampanyasına duyarsız kalmanın günah olduğunu söyleyen Erbaş, "Aziz kardeşlerim bizim elimizde ne geliyor şu anda? Yardım göndermek, boykota devam etmek. Zalim işgalcilere bir bardak su dahi gönderen büyük bir haram işlemektedir. Büyük bir günah işlemektedir. Bunu buradan açıkça haykırıyorum, söylüyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar" şeklinde konuştu.

"Dünyada çok vicdanlı insanlar var. Onlara teşekkür ediyoruz"

Filistin'e destek olmanın insanlık vazifesi olduğunu belirten Erbaş, "Dünyada çok vicdanlı insanlar var. Onlar dünyanın her yerinde Filistin bayraklarıyla gösterilerini yapıyorlar. Allah hidayet nasip eylesin. Cenab-ı Hak o vicdanlı insanlara ne diyelim hidayet nasip eylesin. Yardım eylesin. Vicdanlı insanlar var dünyada. İnancı ne olursa olsun. Onlara teşekkür ediyoruz burada" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmasının ardından güvenlik güçleri ve Filistinliler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok"
Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Filistin, Ankara, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok" - Son Dakika
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