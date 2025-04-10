Diyarbakır Müzesi Bayramda 13 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Genel

Diyarbakır Müzesi Bayramda 13 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Diyarbakır Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramı'nda 13 bin ziyaretçi ağırladı. Hedef 300 bin.

10.04.2025 21:01
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Diyarbakır Müzesi, bayram tatilinde 13 bin ziyaretçi ağırladı

DİYARBAKIR - Türkiye'nin en köklü müzelerinden biri olan Diyarbakır Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramında 13 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

1934 yılında kurulan ve 33 medeniyete ait binlerce değerli esere ev sahipliği yapan müze geçen yıl 197 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl için hedef 300 bin ziyaretçi ağırlamak. Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, Diyarbakır Müzesi'nin 1934 yılında kurulmuş Türkiye'nin en köklü ve en güzel müzelerinden biri olduğunu ifade etti. Gizligöl, "İçkale'de bulunan müzemiz hakikaten yıldan yıla artan ziyaretçi istatistikleriyle dikkat çekmektedir. Geçen sene 197 bin ziyaretçimiz müzelerimizi ziyaret etti. Yılın başında Diyarbakır müzeleri için hedefimizi 300 bin olarak belirlemiştik. Bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Ramazan Bayramında 13 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyleyen Gizligöl, "Bayramlar, tatiller ve hafta sonları bizler için daha hareketli geçiyor. Ramazan Bayramında geçen sene çok hareketli geçmişti, bu sene de bunun hazırlığı içerisindeydik. Ramazan Bayramının dokuz günlük tatilde İçkale alanını 13 bin vatandaşımız, ören yerlerimiz ve diğer müzelerimizle birlikte toplamda 16 bin vatandaşımız müzelerimizi ve ören yerimizi ziyaret etmiş oldu. Zaten Diyarbakır'da turizm genellikle bahar aylarında çok hareketlidir. İlkbahar ve sonbahar aylarında turizm oldukça hareketlidir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ciddi bir ziyaretçi bekliyoruz bunun hazırlığını yapmış durumdayız. Müzelerimiz yaz sezonu sebebiyle yedi gün açıktır ve saat 19: 00'a kadar da hizmet vermektedir, bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Mihriban Alper, konum olarak, yer olarak zamanın en önemli yerlerinin aynı yerde bulunmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Antalya'dan gelen Ali Akça ve Ayşenur Yiğit Akça çifti de, hem müzeyi hem de Diyarbakır'ı çok beğendiklerini, özellikle Müze içerisindeki tarihi eserlere çok şaşırdıklarını ifade etti.

Osman Çalışkan'da Van merkezden ailecek geldiklerini söyledi. Çalışkan, "Beklediğimizden daha güzelmiş. Gördüğümüz kadarıyla gezip, görülecek bir yer" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır Müzesi Bayramda 13 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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