Dr. İsmail Bozkurt'a Duygusal Veda - Son Dakika
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Dr. İsmail Bozkurt'a Duygusal Veda

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57 yaşında hayatını kaybeden Dr. İsmail Bozkurt için anma töreni düzenlendi, sanatçılar katıldı.

02.12.2024 13:40
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Meslektaşlarından Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt'a gözü yaşlı veda

Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi ile tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da törene katıldı

İSTANBUL - Etiler'de yürüyüş yaparken bir anda yere yığıldıktan sonra hayatını kaybeden Dr. İsmail Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde tören düzenlendi. Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende meslektaşları, Dr. İsmail Bozkurt için gözyaşı döktü.

İstanbul'da Etiler'deki evinin yakınlarında yürüyüş yaparken bir anda yere yığılan Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt, hayatını kaybetti. 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene; hastane çalışanları, meslektaşları, ailesi, sevdikleri, sanat dünyasından Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve modacı Gülşah Saraçoğlu katıldı.

Doktor Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kendi görüntülerinden hazırlanan kısa film izletildi. Film gösterilirken salonda bulunanlar gözyaşlarına boğuldu. Törende, Dr. İsmail Bozkurt'un meslek hayatındaki başarılarına ve insan sevgisiyle dolu kişiliğine vurgu yapıldı. Meslektaşları, tükenmeyen enerjisiyle sağlık camiasına büyük katkılar sunan Bozkurt'un kaybının derin bir üzüntü oluşturduğunu dile getirdi. Törenin ardından Bozkurt'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Bozkurt, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hereke'deki aile kabristanına defnedilecek.

"Onun en büyük ailesi Amerikan Hastanesi'nin tüm çalışanlarıydı"

Çalışma arkadaşını anlatan Doktor Erhan Bukutcu, "Onun en büyük ailesi gerçekten Amerikan Hastanesi'nin tüm çalışanlarıydı. Bazen birbirimize kızdığımız olurdu. Hemen hoşgörüyle gelir, bu sefer de affedelim derdi. Ben hayatımda bu kadar pozitif olan ve insan seven birisini tanımadım. İsmail'in vefat ettiği saatlerde üzüntümün yanı sıra son derece sakindim aslında. Arkadaşlarımızla toplu olarak hastaneye döndük hazırlık için toplandık. Her şey şaka gibiydi. Hepimiz de olduğu gibi gerçekle yüzleşince saatler geçtikçe çok ciddi koymaya başladı. Bu sabah odama geldiğinde yönetim katında hayatın kolay olmayacağını bir kez daha anladım. Sabah 07.00 sıralarında yönetici katına en erken İsmail'le ikimiz beşer dakika arayla gelirdik. Geldiğimizde kimse olmadığı için ışıklarımızdan anlardık. Sonra bizi onun en yakın arkadaşı hemşire müdürümüz Burcu yollardı. İsmail her sabah ışığı görünce iri cüssesi ile kollarını açarak yüzünde büyük bir gülücükle yüksek sesle 'günaydın' diye odama girerdi. Sanki sahne der gibiydi. Enerjisi pozitif, bakış açısı ile yatan hastaların durumlarını özetler ve vakti kalırsa da sosyal cemiyet hayatlarından varsa alınacak bir şey kahkaha ile anlatırdı" dedi.

"Katılımlarınız için hepinize ailem adına teşekkür ederim"

Doktor İsmail Bozkurt'un abisi Nejat Bozkurt ise, "İsmail sadece hastaları ile ilgili değil ailesi olarak bizimle de çok ilgilenirdi. Mutlaka bir sıkıntımız olup olmadığını sorardı. Ben katıldığınız için hepinize ailem adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye konuştu.

"Çok üzgünüm"

Cenaze töreninde konuşan sanatçı Ajda Pekkan, "İnanılmaz bir durumdu. Onu geç tanıdım ama yıllardır sanki doğduğumuzda beri tanıyor gibiydik. Ailesine ve hepimize o kadar yakındı ki herkesle tek tek eğlenirdi. Çok seviyoruz onu çok sevdik. Bu kadar seveceğimizi hiç bilmiyorduk. Onu kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru ise, "Ben onu ailem gibi hissettim. Ben başsağlığı ile birlikte sabır diliyorum hepimize" dedi.

Dr. İsmail Bozkurt\'a Duygusal Veda
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dr. İsmail Bozkurt'a Duygusal Veda - Son Dakika

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