Dubai Pestili, Dubai Çikolatasının Yerini Aldı - Son Dakika
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Dubai Pestili, Dubai Çikolatasının Yerini Aldı

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Gümüşhane'nin pestili, Dubai çikolatasıyla birleşerek büyük ilgi gördü ve 'Dubai Pestili' olarak satışa sunuldu.

27.11.2024 09:37
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Dubai çikolatasının yerini 'Dubai Pestili' aldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü pestil, Dubai çikolatasıyla birleşti. Üreticilerin 'Dubai Pestili' dediği ürün piyasaya çıktığı anda yoğun talep aldı.

Gümüşhane'de son dönemde popüler hale gelen ve hemen hemen Türkiye'nin her ilinin kendi yöresel lezzetlerine uyarladığı Dubai çikolatası pestil ile buluştu. Pestil-köme üreticisi firmanın müdürü Meliha Atalay Ayvaz, Dubai çikolatasının popüler olmasının ardından popüler olan ürünü Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü pestile uyarlamak için çalışma başlattıklarını ve ortaya çıkan ürünün çok beğenildiğini ifade etti.

Ürünün hazırlanışında kendi özel tariflerini de kullandıklarını ve bu yeni ürünün büyük talep gördüğünü söyleyen üretici Meliha Atalay Ayvaz, "Dünyada Dubai Çikolatası çok meşhur olunca, biz de bunu neden Gümüşhane'nin pestiline uyarlamayalım dedik ve ilk olarak pestille buluşturduk. Sonra mağazamızda satışa sunduk çok beğeni aldı. Üretime yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Dubai çikolatasının içerisinde biliyorsunuz ki kadayıf var, Antep fıstığı var, tahin var biz de bunları kendi özel tarifimizle buluşturup sarma ve muska pestile uyguluyoruz. Farklı iller kendi yöresel lezzetlerine uyarladı biz de kendi yöresel lezzetimize uyarladık. Bundan sonra Dubai çikolatasının yerini Dubai Pestili alacak" dedi.

Dubai Pestili, Dubai Çikolatasının Yerini Aldı
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Ekonomi, Güncel, Genel, Yaşam, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Genel Dubai Pestili, Dubai Çikolatasının Yerini Aldı - Son Dakika

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