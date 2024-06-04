Durdukça değer kazanan otomobillere yeniden hayat veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Durdukça değer kazanan otomobillere yeniden hayat veriyor

Giresun'un Tirebolu ilçesinde klasik otomobillerin bölgedeki tek tamircisi olan Kibar Yazıcı, yaşlandıkça değer kazanan klasik otomobillere yeniden hayat vermeye devam ediyor. Klasik araba tutkunlarının ve hurdaya ayrılmış arabaları orijinaline uygun onararak değerlerine değer kattıklarını ifade eden Yazıcı, Türkiye'de sayılı klasik otomobil tamircileri arasında yer alıyor. Tamirini yaptıkları klasik otomobillerin sıradan sıfır otomobillerden daha pahalı olduğunu belirten Yazıcı, klasik otomobillerin daha güvenli ve dayanıklı olduğunu da vurguladı.

04.06.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Durdukça değer kazanan otomobillere yeniden hayat veriyor

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde klasik otomobillerin bölgedeki tek tamircisi olan Kibar Yazıcı, yaşlandıkça değer kazanan klasik otomobillere yeniden hayat vermeye devam ediyor.

Klasik araba tutkunlarının ve hurdaya ayrılmış arabaları orijinaline uygun onararak değerlerine değer kattıklarını ifade eden Kibar Yazıcı, Türkiye'de sayılı klasik otomobil tamircileri arasında yer alıyor.

İlçede yaklaşık 50 yıldır kaporta tamircisi olarak çalıştığını anlatan Kibar Yazıcı, "Tirebolu'ya ilk gelişim 1976 yılıdır. O yıldan beri burada hem çıraklık yaptım hem de kendi dükkanımı açarak ustalık yapmaktayım. Klasik otomobil restorasyonuna ise oğlum Umut'un klasik otomobil merakıyla başladık. Oğlumun benim kendi klasik bir aracımı restore etmesiyle ilden, il dışından klasik otomobiller getirmeye başladılar. Biz de tamamen klasik otomobil işine yönelmiş olduk. Şimdi Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi birkaç şehirlin dışında Karadeniz bölgesinde tek olarak bu işi yapıyoruz. Klasik otomobiller bir zanaat işidir. Biz bu arabaları söküp dağıtıp, kuru şase yapıyoruz. Kaporta ve boya işini yapıyoruz. Sadece orijinal döşeme işini yapan Kayseri'de olduğu için oraya gidiyor. Yaptığın işin güzelliğini, inceliğini görünce insan mutlu oluyor. Bize Türkiye'nin her yerinden klasik otomobiller restorasyon için geliyor" dedi.

Klasikleri, sıfır otomobillerden daha pahalı

Tamirini yaptıkları klasik otomobillerin sıradan sıfır otomobillerden daha pahalı olduğunu da kaydeden Yazıcı "Bugüne kadar en orijinal halde tamirini yaptığımız klasik otomobilimiz 1955 model Chevrolet olmuştur. Ondan daha eskisi henüz gelmedi. Bakımını, boya ve kaportasını yaptığımız klasik otomobiller bugün sıfır arabalardan daha pahalı hale geliyor. Bugün elimizdeki bazı araçlar dört dörtlük bittiği an 1.5 milyon lira değerinde olacaktır. Yani sıradan sıfır otomobillerin üzerindedir klasik arabaların fiyatı. Bu otomobiller yaşlandıkça değer kaybetmiyor aksine daha da değerli hale geliyor. Klasik alacaklar mutlaka orijinalliğine dikkat etmelidir. Bir vidası dahi değişmiş olsa cazibesini kaybetmiş oluyor" diye konuştu.

Klasik otomobiller daha güvenli

Klasik otomobillerin gerek tamiri, gerekse sağlamlığı açısından günümüz otomobillerden daha iyi olduğunu da ileri süren Yazıcı, "Klasik otomobillerle günümüz otomobillerini kıyaslamak mümkün değil bana göre. Klasik otomobillerde ölüm olayı olmaz. Yeni model araçlarda bugün meydana gelen kaza olaylarının çoğunda ölüm oranı daha yüksek. Klasik otomobillerde ise ölüm oranları daha düşük çünkü bunlardaki şase kamyon şasesi kadar güçlü ve sağlam. Yine klasik otomobiller daha uzun ömürlü ve daha dayanıklıdır. Bu klasiklerin motorları bozulduğunda her zaman yapılabilir. Daha çok mekanik ağırlıklıdır. Yolda arıza yapsa tamiri yapılır yola devam edilir. Şimdiki teknolojide ise elektronik ağırlıklı ve daha pahalıdır. Yolda arızalansa orada bırakmak zorunda kalırsın. Kaputu açınca motoru bile görmüyorsun. Mutlaka bir parçasını bulup değiştirmek zorunda kalıyorsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tirebolu, Türkiye, Giresun, Otomobil, Genel, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Durdukça değer kazanan otomobillere yeniden hayat veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: Durdukça değer kazanan otomobillere yeniden hayat veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement