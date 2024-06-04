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Durdukça değer kazanan otomobillere yeniden hayat veriyor

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde klasik otomobillerin bölgedeki tek tamircisi olan Kibar Yazıcı, yaşlandıkça değer kazanan klasik otomobillere yeniden hayat vermeye devam ediyor.

Klasik araba tutkunlarının ve hurdaya ayrılmış arabaları orijinaline uygun onararak değerlerine değer kattıklarını ifade eden Kibar Yazıcı, Türkiye'de sayılı klasik otomobil tamircileri arasında yer alıyor.

İlçede yaklaşık 50 yıldır kaporta tamircisi olarak çalıştığını anlatan Kibar Yazıcı, "Tirebolu'ya ilk gelişim 1976 yılıdır. O yıldan beri burada hem çıraklık yaptım hem de kendi dükkanımı açarak ustalık yapmaktayım. Klasik otomobil restorasyonuna ise oğlum Umut'un klasik otomobil merakıyla başladık. Oğlumun benim kendi klasik bir aracımı restore etmesiyle ilden, il dışından klasik otomobiller getirmeye başladılar. Biz de tamamen klasik otomobil işine yönelmiş olduk. Şimdi Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi birkaç şehirlin dışında Karadeniz bölgesinde tek olarak bu işi yapıyoruz. Klasik otomobiller bir zanaat işidir. Biz bu arabaları söküp dağıtıp, kuru şase yapıyoruz. Kaporta ve boya işini yapıyoruz. Sadece orijinal döşeme işini yapan Kayseri'de olduğu için oraya gidiyor. Yaptığın işin güzelliğini, inceliğini görünce insan mutlu oluyor. Bize Türkiye'nin her yerinden klasik otomobiller restorasyon için geliyor" dedi.

Klasikleri, sıfır otomobillerden daha pahalı

Tamirini yaptıkları klasik otomobillerin sıradan sıfır otomobillerden daha pahalı olduğunu da kaydeden Yazıcı "Bugüne kadar en orijinal halde tamirini yaptığımız klasik otomobilimiz 1955 model Chevrolet olmuştur. Ondan daha eskisi henüz gelmedi. Bakımını, boya ve kaportasını yaptığımız klasik otomobiller bugün sıfır arabalardan daha pahalı hale geliyor. Bugün elimizdeki bazı araçlar dört dörtlük bittiği an 1.5 milyon lira değerinde olacaktır. Yani sıradan sıfır otomobillerin üzerindedir klasik arabaların fiyatı. Bu otomobiller yaşlandıkça değer kaybetmiyor aksine daha da değerli hale geliyor. Klasik alacaklar mutlaka orijinalliğine dikkat etmelidir. Bir vidası dahi değişmiş olsa cazibesini kaybetmiş oluyor" diye konuştu.

Klasik otomobiller daha güvenli

Klasik otomobillerin gerek tamiri, gerekse sağlamlığı açısından günümüz otomobillerden daha iyi olduğunu da ileri süren Yazıcı, "Klasik otomobillerle günümüz otomobillerini kıyaslamak mümkün değil bana göre. Klasik otomobillerde ölüm olayı olmaz. Yeni model araçlarda bugün meydana gelen kaza olaylarının çoğunda ölüm oranı daha yüksek. Klasik otomobillerde ise ölüm oranları daha düşük çünkü bunlardaki şase kamyon şasesi kadar güçlü ve sağlam. Yine klasik otomobiller daha uzun ömürlü ve daha dayanıklıdır. Bu klasiklerin motorları bozulduğunda her zaman yapılabilir. Daha çok mekanik ağırlıklıdır. Yolda arıza yapsa tamiri yapılır yola devam edilir. Şimdiki teknolojide ise elektronik ağırlıklı ve daha pahalıdır. Yolda arızalansa orada bırakmak zorunda kalırsın. Kaputu açınca motoru bile görmüyorsun. Mutlaka bir parçasını bulup değiştirmek zorunda kalıyorsun" ifadelerini kullandı.