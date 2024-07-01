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Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

DÜZCE- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 98. yıl dönümünde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Törenlere; Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Vali Selçuk Aslan ve beraberindekiler sahil güvenlik teknesi ile denize açıldı. Aslan, 1 Temmuz'un Türk denizciliğinin miladı olduğunu belirterek, "Asker ve sivil tüm denizcilik şehitlerimizin aziz hatıralarına hitaben bu çelengi Karadeniz'in sularına bırakıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah" diyerek çelengi Karadeniz'e bıraktı.

Ardından ise Denizcilik Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklere geçildi.