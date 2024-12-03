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E-Devlet ile Kira Sözleşmeleri Dönemi

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Murat Cihan Maltaş, e-devlet üzerinden kira sözleşmelerinin kolaylık sağlayacağını belirtti.

03.12.2024 09:43
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Gayrimenkul sektörü yeni döneme hazır

Gayrimenkul uzmanı Murat Cihan Maltaş:

"E-devlet üzerinden yapılacak kira sözleşmeleri, hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük bir kolaylık sağlayacak"

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çalışan gayrimenkul uzmanı Murat Cihan Maltaş, e-devlet üzerinden yapılacak kira sözleşmelerinin hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Kasım ayı itibariyle kira sözleşmeleri E-Devlet uygulaması üzerinden yapılmaya başlanırken, ev sahipleri ve kiracılar bu sistem üzerinden gerçek kira bedellerini belirterek sözleşmelerini dijital ortamda yapabilecek. Vergi daireleri, kira bedelleri ve yapılan zam oranlarıyla ilgili denetimlere başladı. Özellikle, kira artış oranlarının devletin belirlediği yüzde 65'lik üst sınırı aşıp aşmadığı inceleniyor. Bu oranın aşılması durumunda mülk sahiplerine yüksek cezalar uygulanacak. Ayrıca, kira ödemelerini elden yapmaya devam edenler için yeni cezai yaptırımlar yürürlüğe girdi. Buna göre, hem kiraya veren hem de kiracıya en az 5.000 TL, en fazla 20.000 TL para cezası kesilecek. Tüm kira ödemelerinin banka veya PTT üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirildi.

Gayrimenkul sektöründe yaşanan bu değişiklikleri değerlendiren gayrimenkul uzmanı Murat Cihan Maltaş, "E-Devlet üzerinden yapılacak kira sözleşmeleri, hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Bunun yanı sıra, kira bedellerinin gerçek şekilde beyan edilmesi, taraflar arasındaki şeffaflığı artıracak ve haksızlıkların önüne geçecektir. Elden ödeme konusundaki cezaların artması, sektörün daha düzenli ve yasal bir zemine oturmasına katkı sağlayacak. Biz gayrimenkul uzmanı sektörü temsilcileri olarak bu yeni döneme hazırız ve çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz" dedi.

(RGK-HO-MSA-Y)

E-Devlet ile Kira Sözleşmeleri Dönemi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel E-Devlet ile Kira Sözleşmeleri Dönemi - Son Dakika

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