Edirne'deki şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Edirne'deki şehitler kabirleri başında anıldı

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Vali Sezer ve beraberindeki heyet, şehit aileleriyle birlikte kabirleri ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit aileleriyle sohbet edildi. Şehit aileleri, Devletin varlığı, birliği ve bekası için de dualar etti.

15.07.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki şehitler kabirleri başında anıldı

EDİRNE - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Edirne'deki şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de şehitler kabirleri başında yapılan dualarla anıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Buçuktepe Mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaret edildi ve çiçek bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki şehit aileleri ile birlikte kabirleri ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki kamu, kurum ve kuruluş müdürleri dua ederek şehitleri andı.

Şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşan Vali Sezer ve beraberindeki heyet, şehit aileleriyle sohbet ederek sabırlar diledi.

Vali Sezer ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden şehit aileleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan ziyarette Devletin varlığı, birliği ve bekası için de dualar edildi.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Edirne, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Edirne'deki şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'deki şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement