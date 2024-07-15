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Edirne'deki şehitler kabirleri başında anıldı

EDİRNE - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Edirne'deki şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de şehitler kabirleri başında yapılan dualarla anıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Buçuktepe Mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaret edildi ve çiçek bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki şehit aileleri ile birlikte kabirleri ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki kamu, kurum ve kuruluş müdürleri dua ederek şehitleri andı.

Şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşan Vali Sezer ve beraberindeki heyet, şehit aileleriyle sohbet ederek sabırlar diledi.

Vali Sezer ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden şehit aileleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan ziyarette Devletin varlığı, birliği ve bekası için de dualar edildi.