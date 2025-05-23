Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü

23.05.2025 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü Emine Erdoğan: "Bu güçlü temasın, kültürler arası anlayışı pekiştirecek yeni köprülerin ilhamı olmasını temenni ediyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak anılan Esvatini...

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü

Emine Erdoğan: "Bu güçlü temasın, kültürler arası anlayışı pekiştirecek yeni köprülerin ilhamı olmasını temenni ediyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak anılan Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak anılan Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala ile İstanbul Vahdettin Köşkünde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ntfombi Tfwala ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki ülkenin tarım, hayvancılık ve sanayi gibi üretim alanlarındaki faaliyetlerinin konuşulduğu görüşmede Tfwala, Esvatini'de yaptığı projelerden bahsederek, bilhassa genç kızların güçlendirilmesi ve kültürlerinin korunması konusunda yoğun çabaları olduğundan söz etti. Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusundaki çabalarının ülke sınırlarını aştığını ifade eden Tfwala, kendisinin de çevre ve hayvanların korunması konusunda özel projeleri olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın, kültürü korumanın ve geleneklerin Türkiye'de de çok önemli olduğunu vurguladığı görüşmede, çevre sorunlarının küresel bir hale geldiği konusunda mutabık kalındı. Tfwala, görüşmenin ardından çalışmaları için tebrik ettiği Erdoğan'ı Esvatini'ye davet etti.

İkili arasında yapılan görüşmenin sonunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emine Erdoğan, "Esvatini Krallığı Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duydum. Eğitim başta olmak üzere kültür, sağlık, çevre ve kadınların kalkınması konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak çalışma alanlarımızı ele aldık. Bu özel buluşma vesilesiyle Kraliçe'ye Afrika ile gönül bağımın bir yansıması olan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi Derneğinin kuruluş serüvenini ve bu yolculuğun merkezinde yer alan dayanışma ruhunu paylaşma imkanı buldum. Bu güçlü temasın, kültürler arası anlayışı pekiştirecek yeni köprülerin ilhamı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Diplomasi, Kraliçe, Kültür, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 23:51:19. #7.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.