Erciyes'te Yılbaşı Öncesi Oteller Yüzde 100 Dolulukta - Son Dakika
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Erciyes'te Yılbaşı Öncesi Oteller Yüzde 100 Dolulukta

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Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, yılbaşı öncesi otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını duyurdu. Erciyes Dağı, misafirlere yeni yıl coşkusu yaşatmak için çeşitli etkinlikler planlıyor.

20.12.2024 14:02  Güncelleme: 14:13
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Erciyes'te yılbaşı öncesinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu:

"Erciyes dağı herkes için dolaylı olarak ekonomik katkı sağlayan bir destinasyon haline geldi"

KAYSERİ - Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; Erciyes Dağı'nda yılbaşı öncesinde hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek, otellerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Dağda bulunan otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, misafirlerin yeni yıl coşkusunu yaşaması için planlamalarda yapıldı. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; "Yeni yıla girerken otellerimizde yılbaşı programlarını hazırlıyorlar. Otellerimizin tamamı doluluğunu yüzde 100'e yaklaştırdı. Güzel bir sezon geçecek. Erken başladığımız için uzun da bir sezon geçecek. Erciyes dağı herkes için dolaylı olarak ekonomik katkı sağlayan bir destinasyon haline geldi. Erciyes Dağı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başarı öykülerinden birisi. Bu anlamda Kayseri ekonomisine hizmet eden bir yer haline geldi. Biz memnunuz. Yılbaşında gece kayağımız olacak. Misafirlerimizi de davet ediyoruz" dedi.

Akşehirlioğlu; "Ateş yakarak, müzik eşliğinde ve meşaleli kayak ile yeni yıla giriş partisi oluyor. Ardından misafirlerimiz otellerde etkinliklerine devam ediyorlar. Yılbaşından sonrada çok geniş bir etkinlik takvimimiz olacak. Her hafta sonu bir etkinlik yapmaya çalışacağız. Farklı etkinlikler ile misafirlerimizle bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.

Erciyes\'te Yılbaşı Öncesi Oteller Yüzde 100 Dolulukta
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erciyes'te Yılbaşı Öncesi Oteller Yüzde 100 Dolulukta - Son Dakika

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