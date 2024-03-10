Erzurum'dan Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika
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Erzurum'dan Filistin'e destek yürüyüşü

Erzurum'da görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları, Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, İsrail'in sistematik işgal politikasının şiddetini arttırarak devam ettiği vurgulandı ve Gazze halkına muzafferiyetler dileyerek özgürlüğü hak eden mücadelenin Gazze halkından başkası olmadığı ifade edildi.

10.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:41
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Erzurum'dan Filistin'e destek yürüyüşü

ERZURUM - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Erzurum'da görevli sağlık çalışanları, sessiz yürüyüşte bir kez daha bir araya geldi.

Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde her hafta buluşan sağlık çalışanları, öğlen namazı çıkışı Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.

Sessiz yürüyüşlerini her hafta kesintisiz olarak devam ettireceğini haykıran grup adına yapılan basın açıklamasında, terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak devam ettirdiği belirtilerek "Esaretin her türlüsüne, aziz bir teveccüh ile karşı koyan ve elindeki tüm imkanları, Kudüs'e ve Gazze'ye seferber eden Kassam tugaylarına ve onu kucaklayan Gazze halkına muzafferiyetler diliyoruz. Özgürlüğü hak eden bir mücadele varsa şüphesiz bu mülkün yegane hak edeni bu günlerde Gazze halkından başkası değildir. Batının insana olan bakışı, milyonlarca insanın açlık ve susuzluk ile imtihanı karşısında tüm benliğiyle ortaya çıkmış oldu. İnsan haklarının, her insanın hakkı olmadığını tam anlamıyla idrak etmekteyiz. Batılı devletler nezdinde Müslümanlar hiçbir zaman eşitlerden bir eşit olmadı. Bu çarpık bakış açısı ve adaletsizliğe karşı verilen mücadelede, Aksa Tufanı hem kendisini hem de esir edilmiş bütün zihinleri özgürlüğe kavuşturacak tertemiz bir devrimdir. Savaş kelimesinin kapsamının, artık belirgin bir tanımı yok. Zira masum insanları, kadınları ve çocukları bu tanımın hedefi haline getirmekten sakınmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ahlaki hiçbir zemin cereyan eden vahşete engel olamıyor. Yaşananlar insanlık vicdanında derin yaralar açarken, insanlık Gazze'de yaşanan zulme taraf olmaktansa kendisini ateşe vermeyi daha anlaşılır bir tercih olarak görüyor" denildi.

Sessiz yürüyüşe katılan sağlıkçılar dua edilmesinden sonra dağıldılar.

(ERZ-NK-SO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erzurum'dan Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika

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