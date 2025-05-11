Esenler'de 5. Uluslararası Ninni Festivali Anneler Günü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Esenler'de 5. Uluslararası Ninni Festivali Anneler Günü'nde gerçekleştirildi

Esenler'de 5. Uluslararası Ninni Festivali Anneler Günü'nde gerçekleştirildi Esenler'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Ninni Festivali, Anneler Günü'nde vatandaşları bir araya getirdi.

11.05.2025 19:43
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Esenler'de 5. Uluslararası Ninni Festivali Anneler Günü'nde gerçekleştirildi

İSTANBUL - Esenler'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Ninni Festivali, Anneler Günü'nde vatandaşları bir araya getirdi. Festivalde Anadolu'nun dört bir yanından derlenen geleneksel ninniler seslendirildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Ninni Festivali, Anneler Günü'nde vatandaşları bir araya getirdi. Festivalde Anadolu'nun dört bir yanından derlenen geleneksel ninniler seslendirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı. "Anadolu'nun Kayıp Ninnileri" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türkçenin yanı sıra Kürtçe, Azerice ve Rumeli yöresine ait ninniler TRT ve Kültür Bakanlığı korosu sanatçıları tarafından yorumlandı. Ninniler, izleyicilere duygusal anlar yaşatarak çocukluk yıllarına, köylerine ve annelerinin dizinin dibine götürdü. Programa katılan annelere ve çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Festivalde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak şehit ve gazi annelerine özel olarak teşekkür etti. Göktaş, "Festivalin özellikle Anneler Günü'ne denk getirilmesi bence çok çok değerli. Ben sözlerimin hemen başında başta şehit annelerimiz, gazi annelerimiz Olmak üzere buradaki bulunan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şehadete eren, hayatını kaybeden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün fedakarlıklarıyla. Sevgileriyle, merhametiyle bütün annelerimizin günü. Anneler Günü. sadece bir gün değil her gün kutlanması gereken çok kıymetli bir gün aslında " ifadelerini kullandı.

Ninnilerin sadece bir uyku ezgisi değil, aynı zamanda güven ve sevgiyi aktaran bir bağ olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Biliyorsunuz kıymetli anneler, babalar, bu yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı ilan ettik. Aile yılının ruhunu coşkuyla, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren bir şekilde kutlamayı çok önemsiyoruz. Bu festival de aslında hem aile yılımızın ruhunu yansıtıyor. Hem annelerin verdiği o özveri, o cesaret, o merhamet, o sevgiyi ninniler vesilesiyle anlatıyor. Aynı zamanda kültürel mirasımızı da sahiplenmek adına çok kıymetli bir festival. Bakanlık olarak aileyi güçlendirmek, çocukla anne baba arasındaki bağları kuvvetlendirmek adına pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu güzel buluşmanın da nice güzel buluşmalara ve güzel etkinliklere ilham olmasını diliyorum. Ben bu festivale nice yıllar diliyorum. Gerçekten kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına eserlerine sahip çıkmak adına çok güzel çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Ben bir kez daha hem anneler gününüzü kutluyorum. Hem de beşinci. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum"dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler'de 5. Uluslararası Ninni Festivali Anneler Günü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

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