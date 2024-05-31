Esenler'de Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika
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Esenler'de Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

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Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan öğrenciler arasından dereceye giren 6 öğrenci ödüllendirildi.

31.05.2024 09:15  Güncelleme: 09:22
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Esenler'de Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Finali" programı düzenlendi.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Finali" programı Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Programa bir çok çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Yarışma Esenler de bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapıldı. Yarışmaya üç ay boyunca okullarda gerçekleşen eleme sürecinin ardından toplamda 10 öğrenci katıldı. Programda öğrenciler jüri karşısında Kur'an-ı Kerim ile Ezan-ı Muhammedi'yi okudu. Yarışma neticesinde her iki alanda da güzel okuyan 6 öğrenci dereceye girdi. Program sonunda ise jüri tarafından seçilen öğrencilerin ismi açıkladı. Birinciler 5 bin TL, ikinciler 3 bin 500 TL, üçüncüler 2 bin 500 TL kazanırken 4 öğrenci ise mansiyon ödülü aldı.

Esenler\'de Kur\'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması\'nın finali yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler'de Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika
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