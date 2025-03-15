Esenyurt Belediyesi Yetim Çocuklar İçin Anlamlı İftar Düzenledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Yetim Çocuklar İçin Anlamlı İftar Düzenledi

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Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, devletin ve belediyenin desteğiyle çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

15.03.2025 11:04  Güncelleme: 11:25
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Esenyurt Belediyesinden yetim çocuklar için anlamlı iftar programı

İSTANBUL - Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yetim çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy; "Bizler tarih boyunca mazlumlara her zaman destek olmuş, vakıflar kurarak yetimleri birer emanet olarak görmüş, onlara sahip çıkmış bir milletiz. Devletimiz, evlatlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onların eğitim almasını, vatana hayırlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamış ve sağlamaya da devam edecektir" dedi.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayının 14'üncü gününde ilçe protokolü ile yetim çocuklar ve ailelerini aynı sofrada buluşturdu. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İstanbul AK Parti milletvekilleri Şamil Ayrım ve Seda Gören Bölük, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Metin Yazar, sanayiciler, muhtarlar ve yetim çocuklar ile aileleri katıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda yetim çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, dayanışma ve paylaşmanın önemini vurguladı.

"Yetimleri birer emanet olarak görmüş, onlara sahip çıkmış bir milletiz"

Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı konuşmada, belediye olarak her zaman dezavantajlı grupların yanında olduklarını ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Aksoy, "Devletimizin güçlü desteğiyle Esenyurt'ta spordan sağlığa, güvenlikten eğitime kadar her alanda ilerleme kaydediyoruz. Bu kapsamda, yakın zamanda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz için Sağlık Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdik ve 9. ayda temel atma aşamasına geleceğiz. Ayrıca, vekillerimizin katkılarıyla 40 farklı noktada Aile Sağlığı Merkezlerimizin yenilenmesi, 112 Acil Servis istasyonlarımızın sayısının sekizden on ikiye çıkarılması ve yeni devlet hastanesi için Gökevler Mahallesi'nde 49 dönümlük bir alanda 600 yataklı hastane yapılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

"Esenyurt'ta çalışmalarımız devam ediyor"

İlçede yaptığı çalışmalardan da bahseden Başkan Vekili Aksoy, "Spor alanında çalışmalarımız devam ediyor. Kıraç'ta yarım kalan spor salonumuzun inşaatını Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte tamamlayacağız. Ayrıca, 600 kişilik kız öğrenci yurdumuz için de tüm hazırlıklarımız tamamlandı, yakın zamanda bu projeyi hayata geçireceğiz. Adalet hizmetlerine erişim konusunda da adımlar atıyoruz. Esenyurt Adliyesi için 84 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir bina yapımı planlanıyor. Güvenlik açısından, yeni Emniyet Müdürlüğü binamız için belediye olarak yer tahsisini yaptık ve sanayi bölgemizde Özel Harekat Merkezleri'nin kurulması için gerekli adımları attık. Eğitim alanında ise Lise Kampüsümüzü Milli Eğitim'e devrederek ilçemize yeni okullar kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, camilerimiz ve diğer ibadethanelerimizin bakımları ve yenileme çalışmaları da sürüyor. Ramazan ayı boyunca 4 bin 500 aileye yardım kolileri dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sertaç Abi çocuklarla buluştu

Esenyurt Belediyesinin Ramazan Etkinlikleri kapsamında ünlü YouTuber Sertaç Abi, gerçekleştirdiği söyleşi ile sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sosyal medya platformlarında büyük bir hayran kitlesi bulunan Sertaç Abi, söyleşi boyunca takipçileriyle tecrübelerini paylaşırken, etkinliğe katılan gençler de YouTube kariyeri ve içerik üretimi hakkında sorular sorma fırsatı buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Yetim Çocuklar İçin Anlamlı İftar Düzenledi - Son Dakika

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