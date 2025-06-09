Esenyurt'ta Mahalle Konağı'nın Yapımında İlerleme

Esenyurt'ta Mahalle Konağı'nın yüzde 75'i tamamlandı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Saadetdere Mahallesi'nde içerisinde birçok sosyal ve belediye hizmet alanını barındıracak Mahalle Konağı'nın yüzde 75'i tamamlandı. Mahalle Konağı'nın 17 Ekim tarihinde sona ereceği öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi, Saadetdere Mahallesi'nde içerisinde birçok sosyal ve belediye hizmet alanını barındıracak Mahalle Konağı projesinin yapımına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle hız kazanan proje, bölge halkının sosyal, kültürel ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Turgut Özal Mahallesi 47. Sokak ile 109. Sokak'ın kesişiminde yer alan ve toplamda bin 468 metrekare oturum alanına sahip olan yapı, 3 bodrum, 2 zemin, 2 normal ve 1 teras kat olmak üzere toplam 8 kattan oluşuyor. Proje kapsamında kapalı pazar alanı, katlı otopark, belediye hizmet birimi, sanat atölyeleri, iki muhtarlık ofisi, toplantı salonları, 83 kişilik çok amaçlı salon, çalışma stüdyoları, teras kafe ve mahalle etkinlik alanı yer alacak.

"Ekim sonunda hizmete açılacak"

Esenyurt Belediyesi İnşaat Mühendisi Saffet Özdemir, yapının hem işlevsellik hem de estetik açıdan özenle planlandığını belirtti. Özdemir, "Projeye 2022 yılında başladık. Zorunlu bazı nedenlerle zaman zaman yavaşlamalar yaşandı ancak özellikle seçim sürecinden sonra projeyi hızlandırdık. Şu an kaba inşaatımız tamamlandı, ince işlerde ise yüzde 70 ila yüzde 75 seviyesindeyiz. Kalan kısmı da planlı bir şekilde sürdürerek 17 Ekim tarihine kadar projeyi tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mahalleye hem otopark hem kapalı pazar

Özdemir ayrıca, bodrum katlarda 60 araç kapasiteli otoparkın yanı sıra haftanın belirli günlerinde semt pazarı olarak da kullanılabilecek alanların yer aldığını ifade etti. Üst katlarda ise belediye hizmet alanları, bilişim ofisleri, kütüphane, muhtarlık, spor salonu ve kafeterya gibi bölümler bulunuyor.