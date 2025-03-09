Esenyurt'un ilk 'Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi' açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'un ilk 'Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi' açıldı

Esenyurt'un ilk 'Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi' açıldı Esenyurtlu Kadınlar Hayatın Her Alanında Destekleniyor Esenyurt Belediyesi, kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılmalarını sağlamak ve onlara ekonomik olarak destek sunmak amacıyla ilçenin ilk Hanımeli Tasarım ve Üretim...

09.03.2025 13:33
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Esenyurt'un ilk 'Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi' açıldı

Esenyurtlu Kadınlar Hayatın Her Alanında Destekleniyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılmalarını sağlamak ve onlara ekonomik olarak destek sunmak amacıyla ilçenin ilk Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi'ni Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde hayat geçirdi.

Esenyurt Belediyesi, kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılmalarını sağlamak ve onlara ekonomik olarak destek sunmak amacıyla ilçenin ilk Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi'ni hayat geçirdi. Merkez, belediyenin el sanatları kursunda eğitim alan kadın kursiyerlere, el emeği ürünlerini satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak tanıyor.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kurulan merkezin açılışına Başkan Vekilinin eşi Esin Aydın Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Başkan Vekili Aksoy, kadınların ürettiği farklı tasarımları inceleyerek, online satış konusunda da destek vereceklerini belirtti.

Kadınlar için özel iftar programı

Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi'nin açılışının ardından, Başkan Vekili Aksoy 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir iftar programı düzenledi. İftarda, belediyenin kadın personelleri, ilçedeki kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlarla bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, dualar edildi ve oruçlar açıldı.

Aksoy, şehit annelerini unutmadı

Programda konuşan Aksoy, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günde, Gazze'de yaşamını yitiren, evladını, eşini toprağa veren ve öyküsü eksik kalan kadınlara selam ediyorum. Şehitlerimizin annelerine, tüm cefakar Anadolu annelerine dualarımı gönderiyorum. Bugünü anlamlı kılan kadınlarımıza ve annelerimize teşekkür ediyor, her gününüzün 8 Mart gibi anlamlı olmasını diliyorum" dedi.

"Kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"

Güçlü bir Türkiye için güçlü kadınların önemine dikkat çeken Aksoy, "İlçemizde gerçekleştirilecek tüm projelerde kadınlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çalışan, üreten ve emek veren her kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği şekilde temsil edilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, Kadın ve Aile Hizmetleri birimimizi daha çok desteklemek ve mahalle birimleriyle birlikte kadınlarımızın daha fazla desteğe ulaşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'un ilk 'Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi' açıldı - Son Dakika

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