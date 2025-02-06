Evlilik yıldönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi - Son Dakika
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Evlilik yıldönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi

Evlilik yıldönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi Şehit Binbaşı Yetişen'i binlerce Aydınlı tekbirlerle uğurladı Kuzey Irak'ta Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen binlerce Aydınlı tarafından tekbirlerle son...

06.02.2025 18:39
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Evlilik yıldönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi

Şehit Binbaşı Yetişen'i binlerce Aydınlı tekbirlerle uğurladı

AYDIN - Kuzey Irak'ta Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen binlerce Aydınlı tarafından tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Binbaşı Yetişen'in evlilik yıldönümünde şehit düştüğü, toprağa verildiği bugün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen'in doğum günü olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Dün akşam saatlerinde Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan şehidin ailesine acı haberi vermişti. Acı haberi alan şehidin evine Türk Bayrağı asılmıştı. Aslen Germencikli olan evli ve bir çocuk babası Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in eşi Mesude Esin Yetişen'in de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

"Şehit Binbaşı Yetişen'i binlerce Aydınlı uğurladı"

Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahramanca savaşarak şehadet mertebesine ulaşan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in naaşı annesi Ayşe Gaser'in evinde helallik alınmasının ardından Bey Camii'ne getirildi. Komando Binbaşı Yetişen, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kemer Mezarlığı Şehitliği'nde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da camiye gelerek cenaze öncesi şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

"Evlilik yıldönümünde şehit düştü"

Kuzey Irak'ta şehadet mertebesine ulaşan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in evlilik yıldönümünde şehit düştüğü, toprağa verildiği bugün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen'in doğum günü olduğu öğrenilirken, bu yürek yakan ayrıntıyı duyanlar ise gözyaşlarını tutamadı. Oğlunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan anne Ayşe Gaser ise güçlükle ayakta durabildi.

Cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, şehidin babası Savaş Yetişen, şehidin ailesi ve yakınları, beraber görev yaptığı silah arkadaşları, askeri ve siyasi erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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