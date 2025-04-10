Filistinli doktorun feryadı: "İsrail'in anlaşmayı bozmasından bu yana 2 bin Filistinli şehit oldu" - Son Dakika
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Filistinli doktorun feryadı: "İsrail'in anlaşmayı bozmasından bu yana 2 bin Filistinli şehit oldu"

Filistinli doktorun feryadı: "İsrail'in anlaşmayı bozmasından bu yana 2 bin Filistinli şehit oldu" "F16 uçakları ile bombalanıyoruz" HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr.

10.04.2025 19:42
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Filistinli doktorun feryadı: " İsrail'in anlaşmayı bozmasından bu yana 2 bin Filistinli şehit oldu"

"F16 uçakları ile bombalanıyoruz"

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban:

"İnsanların en önemli ihtiyacı olan su, ilaç ihtiyaçları karşılanamıyor, yok edilmenin eşiğindeler"

KOCAELİ - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, 50 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, binlerce Filistinli yaralandı. Yaşanan acı dramı anlatan Filistinli doktor, "Gazze'ye yiyecek, içecek, su ve ilaç dahil girmiyor. İsrail'in anlaşmayı habersiz şekilde bozmasından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2 binden fazla Filistinli şehit oldu. F16 uçakları ile bombalanıyoruz. Gazze'de şu anda 7 Ekim'de başlayan katliam, soykırım ve vahşetin çok büyük bir dalgasını yaşıyor" dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hastane ve eğitim kurumları bile hedef alınarak sivil halk katlediliyor. İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından yalnızca 55 günde 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

"İhlalden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2 binden fazla Filistinli şehit oldu"

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Gazze'deki doktorlarla görüntülü görüşme yaparak, yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Filistinli doktor, yaşanan insanlık dramını anlatarak, "17 Ocak'ta yapılan anlaşma yükümlülüklerini İsrail yerine getirmeyerek ihlal etti. Ramazan ayının başından beri ikinci bir saldırı yapıldı. O günden bu güne yaklaşık 55 gündür Gazze'ye yiyecek, içecek, su ve ilaç dahil girmiyor. Bu süreçte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2 binden fazla Filistinli şehit oldu" dedi.

"F16 uçakları ile bombalanıyoruz"

En acı günlerden birinin de dün yaşandığını söyleyen doktor, "Şucaiyye Mahallesi'ndeki çok kalabalık bölgeye F16 uçakları ile ağır bombardıman yapılarak 8 bina yerle bir edildi. Binaların içinde bulunan en az 50 kişi olduğunu öğrendik. Onlarca kişi hala enkaz altında. Kurtarma araç ve teçhizatları olmadığından onlara ulaşmak mümkün değil. Refah'ta olduğu gibi kurtarma ve ambulans ekipleri de hedeflerden bir tanesi. Sürekli hedef halindeler. Bu bölgeye yaklaşanlara ve kurtarmaya çalışanlara dahi ateş açıldı. Gazze'de şu anda 7 Ekim'de başlayan katliam, soykırım ve vahşetin çok büyük bir dalgasını yaşıyor. Bugün artık birçok bölgede bombardımanlarda şehit veriliyor ancak maalesef Gazze gündemden düşmüş durumda. Buradaki insanlar seslerini bu sebeple duyuramıyorlar. Çünkü İsrail işgal devleti bir taraftan, arkasında Amerika ve Amerika'nın güdümünde giden rejim ve medya kuruluşları bu sesi çıkartmamaya ve dünyaya duyurmamaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Gazze feryat ediyor"

"Gazze feryat ediyor" diyen Uzm. Dr. Adil Kurban, "Bu feryat çok şiddetli. 3-5 kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya liderlerinin birleşip yürüdüğünü hatırlıyoruz. Ama o dünya liderleri 30 bin civarında çocuk ve kadının öldürülmesine sessiz kaldı. Hatta Netanyahu Amerika'ya gittiğinde mecliste alkışlandı. Ne kadar acı bir şey. HEKİMSEN olarak ilk günden beri Gazze ile yakından ilgilendik. Gazze'de çalışan meslektaşlarımızı bulduk ve geri bildirim aldık. İletişim ağı kurduk ve bu şekilde Gazze'nin derdini dillendirdik. Hatta Gazze ile ilgili X'te hashtag yaptık. Netanyahu'yu etiketleyen STK başkanı olarak bir tek bendim. Netanyahu ve İsrail güçlerini etiketleyerek paylaşımlar yaptım. Buna kimse cesaret edemedi ama HEKİMSEN buna cesaret etti. Bunun gibi elimizden geleni yaptık. Madden de yardım yapmak isterdik ancak oraya ulaşamıyoruz. Yurt dışına yardım sıkıntımız var. Bunun için de HEKİMSEN Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurduk" ifadelerini kullandı.

"Yok edilmenin eşiğindeler"

Çok fazla sivilin öldürüldüğüne dikkat çeken Adil Kurban, "Ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından haber bile verilmeden bozmasının sonra sadece dün 50 kişi şehit oldu. Bunların yarısından fazlası çocuk ve kadın. Onlarca kişi de enkaz altında. Bu atılan bombalar normal bombalar değil. Bunlar beton delici bombalar. Bu bombaları sivil halkın üstüne atılıyor. Ateşkesin bozulmasından üstünden 45-50 gün geçti ve 2 bin Filistinli şehit olduğu biliniyor. O insanların en önemli ihtiyacı olan su, ilaç ihtiyaçları karşılanamıyor. Duygu durumları karışık, yok edilmenin eşiğindeler. Toplum olarak yok ediliyorlar" dedi.

Yarın tüm dünyada Gazze saatiyle saat 22.00'da ezan okunacak

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulunan Kurban, "Yarın Gazze saatiyle saat 22.00'da bütün dünyada herkesin bulunduğu yerde balkonlarda, pazarlarda, camilerde ve yollarda ezan okunmasını istiyorlar. Filistin Alimler Birliği bunu planladı ve talep ediyor. Lütfen en azından camiler noktasında onların bu talebine destek olalım" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Filistinli doktorun feryadı: 'İsrail'in anlaşmayı bozmasından bu yana 2 bin Filistinli şehit oldu' - Son Dakika

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