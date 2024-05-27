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Galatasaray taraftarları Fenerbahçe tabutu taşıdı

BURSA - Bursa'da dün gece şampiyonluk sonrası bir grup Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe bayrağı ile örtülmüş boş tabut taşıdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Lig'in son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarlarını sevindirdi. Maç bitimi çok sayıda taraftar sokaklara akın ederek 24. şampiyonluğu kutladı. Öte yandan bir grup Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe bayrağı ile örtülmüş boş tabutu omuzlarında taşıdı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.