Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi

Geniş Video İzle

Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi Çocuklara Başkan Şahin de eşlik etti Gaziantep'te bin çocuktan oluşan Nar Çiçekleri Çocuk Korosu, 23 Nisan özel konseri düzenledi.

22.04.2025 14:27  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi

Çocuklara Başkan Şahin de eşlik etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bin çocuktan oluşan Nar Çiçekleri Çocuk Korosu, 23 Nisan özel konseri düzenledi. Konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocuklara eşlik etti.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Nar Çiçekleri Derneği iş birliği, valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAGİAD ve Türk Kızılay Şehitkamil Şubesi'nin katkılarıyla bin çocuktan oluşan korunun yer aldığı 23 Nisan Özel Konseri düzenledi. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Eray İnal'ın yönettiği Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bin kişilik çocuk korosu, cumhuriyet ve çocuk şarkıları seslendirdi. Şarkılara, salonda bulunan vatandaşlar Türk bayraklarıyla ve coşkuyla eşlik etti.

Başkan Şahin, bin çocukla beraber 23 Nisan şarkıları söyledi

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıkarak çocuklarla birlikte 23 Nisan şarkılarına eşlik etti. Şahin, konser sonrası konseri hazırlayan öğretmenlere günün anısına çiçek takdim etti. Ardından, korodaki çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Tüm kurumlarımızla çocuklarımız için çalışıyoruz"

Konser sonunda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sevgili çocuklar, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'en büyük armağanım' dediği Cumhuriyeti hediye etti. Atatürk'ü rahmet ve minnet ile anıyoruz. En büyük eseri Cumhuriyetten sonra ilk kez dünyada çocuklara hediye edildi. O yüzden siz bizim içim çok özel çocuklarsınız. 'Kültürü ve Sanatıyla Yükselen Gaziantep' için çocuklarımızı çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Tüm kurumlarımızla çocuklarımız için çalışıyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 23 Nisan, Etkinlik, Kültür, Sanat, Çocuk, Genel, Nar, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:47 Bahçeli’den “Savaş ilan ederim“ diyen Özel’e rest: Biz buradayız Bahçeli'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel'e rest: Biz buradayız
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
12:44 Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor İşte öngörülen rakamlar Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar
12:24 Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:46:40. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement