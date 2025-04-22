Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi

Çocuklara Başkan Şahin de eşlik etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bin çocuktan oluşan Nar Çiçekleri Çocuk Korosu, 23 Nisan özel konseri düzenledi. Konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocuklara eşlik etti.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Nar Çiçekleri Derneği iş birliği, valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAGİAD ve Türk Kızılay Şehitkamil Şubesi'nin katkılarıyla bin çocuktan oluşan korunun yer aldığı 23 Nisan Özel Konseri düzenledi. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Eray İnal'ın yönettiği Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bin kişilik çocuk korosu, cumhuriyet ve çocuk şarkıları seslendirdi. Şarkılara, salonda bulunan vatandaşlar Türk bayraklarıyla ve coşkuyla eşlik etti.

Başkan Şahin, bin çocukla beraber 23 Nisan şarkıları söyledi

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıkarak çocuklarla birlikte 23 Nisan şarkılarına eşlik etti. Şahin, konser sonrası konseri hazırlayan öğretmenlere günün anısına çiçek takdim etti. Ardından, korodaki çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Tüm kurumlarımızla çocuklarımız için çalışıyoruz"

Konser sonunda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sevgili çocuklar, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'en büyük armağanım' dediği Cumhuriyeti hediye etti. Atatürk'ü rahmet ve minnet ile anıyoruz. En büyük eseri Cumhuriyetten sonra ilk kez dünyada çocuklara hediye edildi. O yüzden siz bizim içim çok özel çocuklarsınız. 'Kültürü ve Sanatıyla Yükselen Gaziantep' için çocuklarımızı çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Tüm kurumlarımızla çocuklarımız için çalışıyoruz" diye konuştu.