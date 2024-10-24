Gaziantep Yeşil Zeytini Tezgahda

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Gaziantep'te yeşil zeytinler tezgaha indi

GAZİANTEP - Gaziantep'te hasadına başlanan sofralık yeşil zeytinler tezgahlardaki yerini aldı.

Yöresel lezzetteki Gaziantep yeşil zeytininin hasadına başlandı. Kalitesine göre değişen fiyatlarla tüketiciye sunulan yeşil zeytinlerin kilogram fiyatı, 70 ila 100 lira arasında değişiklik gösteriyor. Gaziantep Çarşısı'nda 24 yıldır zeytin satan esnaf Ömer Çetinkaya, özellikle yağmur yağdıktan sonra zeytin fiyatlarının daha da artabileceğini söyledi.

"Eğer yağmur yağarsa zeytinler yağlanır"

Yağmurun yeşil zeytinlere lezzet kattığını ifade eden Çetinkaya, "Zeytinler ekim ayında toplanmaya başlanır. Eğer yağmur yağarsa zeytinler yağlanır. Bu yüzden Gaziantepliler zeytini yağmur yağdıktan sonra toplar. Yağmur sonrası toplanan zeytin daha yağlı ve lezzetli olur. Bu nedenle Gaziantep zeytini Türkiye'nin her yerinde tercih edilir. Zeytinin küçüğü, büyük zeytinden çok daha lezzetli olur" dedi.

"Zeytinler kadınlar tarafından kırılır"

Zeytinin yapılışıyla ilgili bilgi veren esnaf Çetinkaya, "Zeytinler kadınlar tarafından kırılır. Daha sonra çekirdeklerinden ayrılır. Bidonlara konularak içerisine su konulur. Zeytinin suyu günlük değiştirilir. Zeytinin cinsine bağlı olarak 1 hafta içerisinde hazır hale getirilir. Zeytinin salatası ve yemekleri Gaziantep'te çok tercih edilir. Zeytin fiyatları ise 70 TL ile 100 lira arasında değişiyor. Hazır halde olan zeytinlerin bidonu 500 TL'dir. Türkiye'nin her yerine siparişimiz var" diye konuştu.