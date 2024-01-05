 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da kadın kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da kadın kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediyenin kurslarında mesleki eğitim alan kadınlar ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda Usta, 'Böylece 4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz' dedi. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan kadın kursiyerler, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile kahvaltıda buluştu.

Gaziosmanpaşa\'da kadın kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi
05.01.2024 - 23:00,
Abone Ol

Gaziosmanpaşa'da kadın kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: "Böylece 4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediyenim kurslarında mesleki eğitim alan kadınlar ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda kadınlara seslenen Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Böylece 4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda mesleki eğitim alan kadın kursiyerler, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile kahvaltıda bir araya geldi. Mevlana Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda gerçekleşen programa Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi ile ilçedeki kadın koordinasyon merkezlerinde eğitim alan kadınlar katıldı.

"4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hep sloganda kalmasın. Hem kadınlara övgü olan sözlerle, reklam tabelalarında kalmasın. Hanımların gücünü görelim dedik. Çağrıldığımız zaman, ihtiyaç duyulduğumuz zaman kadınların Gaziosmanpaşa'ya ne kattığını görmek istediğimiz zaman bir ara verdik. Verilen ara sonrasında bir aradayız. Kadınlar yaptıkları ürünü pazara sunuyor. Üründen olan geliri kendisi alıyor. Satışı kendi ortaya koyduğu rakamla yapıyor. Böylece 4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz. Birileri Türkiye'de işsizlik var, ekonomi batıyor, millet yatıyor diyor. Siz Gaziosmanpaşa'nın güçlü kadınları olarak 4 bin 781 hanımefendi ile birlikte bunun böyle olmadığını ortaya koyuyorsunuz. Diğer tarafta kurslarımızda yaklaşık 13 dalda 256 farklı alanda kurslarımızı devam ettiriyoruz. Bizim sizden aldığımız önerilerle bu kursları arttırıyor. Ona yönelik geliştiriyor, ona göre yeniliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok kaliteli eserler üretiyorlar"

Kursiyerlerin kaliteli eserler ürettiğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buradaki hanımefendiler güzel eğitimler aldılar. Artık çok kaliteli eserler üretiyorlar. Bunun için satış ofislerimiz yetmiyor. Bu konuda problem yaşıyoruz. Kadınlarımızın ürettikleri ile beraber kadın kooperatifi kurduk. İstanbul'daki ve Türkiye'deki birçok kadın kooperatifine öncülük eder hale geldik" dedi. Programın ardından Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kursiyerler ile fotoğraf çekildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Türkiye, Yerel Haberler, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da kadın kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı

Son Dakika
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
19:38 Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı: İddianame ağır ceza mahkemesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:35:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kadın kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement